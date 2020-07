Na Pagu trdijo, da so nočni klubi skoraj prazni. To so sinočnji posnetki. #video

Župan Novalje zatrjuje, da na plaži Zrće ni norih nočnih zabav, temveč so tamkajšnji klubi na pol prazni. Sodeč po posnetkih, ki jih te dni na družbenem omrežju Instagram objavljajo zabave željni turisti, to ni povsem res.

Lokalne oblasti na Pagu je hudo razburil prispevek nemške televizije RTL, v katerem so poročali, da so nočni klubi na razvpiti plaži Zrće polni in da v njih ni dovolj poskrbljeno za zaščito pred širjenjem koronavirusa.

Vodja turističnega združenja v Novalji je izjavila, da gre za organizirano vojno proti Hrvaški, češ da želijo v Nemčiji ljudi prepričati, naj počitnice preživijo v svoji državi. Oglasil se je tudi župan Novalje Ante Dabo, ki je za reški časopis Novi list zatrdil: "Na plaži Zrće smo prepovedali zabave, vsak dan so tam inšpektorji in vse je v okvirih obnašanja, kakršno je pričakovano v teh razmerah." Dejal je še, da so posnetki iz klubov, ki so jih objavili na RTL, nastali lani, medtem ko je situacija letos povsem drugačna.

Dogajanje na plaži Zrće so pretekli konec tedna preverili tudi novinarji hrvaškega portala 24sata, v fotoreportaži so objavili vrsto fotografij prazne plaže in lokalov, ki so nastale v soboto popoldan. "Več ljudi je na povprečni hercegovski poroki kot v vseh klubih v Zrćah," so zapisali ob podobah opustele plaže, "in menda je zvečer še slabše."

Toda posnetki nočnih zabav, ki jih na Instagramu objavljajo obiskovalci tamkajšnjih klubov, kažejo drugačno sliko. To so prizori, ki so jih posneli v noči s torka na sredo:

