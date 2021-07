Na plaži Zrće zabave v polnem pogonu: "Kot da smo leta 2019" #video

Klubi na razvpiti plaži na otoku Pagu so imeli izbiro: pri obiskovalcih lahko preverjajo, ali imajo covidna potrdila, ali pa tega ne počnejo, a bodo v tem primeru ob lep del zaslužka. Odločili so se za prvo možnost in so zdaj nabito polni.

Hrvaški časopis Jutarnji list je objavil reportažo o zabavah v klubih na plaži Zrće na otoku Pagu, kjer so se po njihovih besedah že vrnili v "staro normalnost".

"Prebijem se do točilnega pulta in naročim pijačo. Nek tip se mi v popolnem zanosu obeša na hrbet in prek mene naroča pivo. Njegov znoj se mi lepi na majico, roke in vrat. In medtem ko mi ta Nemec diha za ovratnik, pomislim, da se je spet vrnilo življenje, kakršnega smo poznali," je o vtisih zapisal novinar Jutarnjega lista, ki je preverjal utrip na razvpiti paški plaži.

V tamkajšnjih klubih so letošnjo sezono začeli s poostrenimi zaščitnimi ukrepi, vstop dovolijo le imetnikom evropskega covidnega potrdila. Tisti, ki ga nimajo, lahko tam opravijo tudi hitri test, ki stane sto kun (dobrih 13 evrov), sicer pa se lahko za zabavo obrišejo pod nosom.

Ta pravila bi lahko sicer še zaostrili, te dni so se pojavila ugibanja, da bi vstop v klube lahko dovolili le polno cepljenim obiskovalcem. Za zdaj so hrvaške oblasti napovedale, da bodo ukrepe za zajezitev širjenja koronavirusa zaostrili v Dalmaciji, kamor pa plaža Zrće ne sodi - ta je z Novaljo vred del Ličko-senjske županije.

Raje preverjajo covidna potrdila, kot da bi prirejali "sedeče" zabave

Hrvaška vlada je lastnikom klubov dala na izbiro dve možnosti, navaja Jutarnji list: če v klube spuščajo le obiskovalce s covidnimi potrdili, se lahko ti nato zabavajo brez omejitev, če se pa za preverjanje covidnih potrdil ne odločijo, morajo v klubih zagotavljati primerno medosebno razdaljo, meriti telesno temperaturo obiskovalcev, predvsem pa poskrbeti, da se obiskovalci zabavajo izključno – sede.

Na Pagu so se odločili za prvo možnost in zdaj izpolnjevanje pogojev PCT strogo preverjajo, poroča Jutarnji list. Seveda se najde kakšen "padalec", ki se skuša v klube pretihotapiti mimo nadzornih točk, a so ti poskusi neuspešni. "Zdi se, da je te dni na plaži Zrće varnostnikov skoraj toliko kot obiskovalcev," piše Jutarnji list.

Gneča in cene kot leta 2019

Novinar hrvaškega časopisa je med drugim naletel tudi na skupino Slovencev, ki so se prišli zabavat v Zrće. "To smo čakali, vse je tako, kot da smo leta 2019," so izjavili.

Kot leta 2019, ko je hrvaški turizem beležil rekordne številke, pa so tudi cene, še poroča Jutarnji list, malo pivo denimo stane kar pet evrov. A glede na gnečo se zdi, da to nikogar ne moti, ampak so vsi pripravljeni plačati kakršnokoli ceno, da bi se lahko spet nemoteno zabavali.

