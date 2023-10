Požar je v priljubljenem klubu Teatre izbruhnil okoli 6. ure zjutraj, ko je bilo tam še veliko ljudi. Pogasili so ga okoli 9. ure.

Po zadnjih podatkih policije je umrlo trinajst ljudi, vendar opozarjajo, da so gasilci še na terenu in število žrtev še ni dokončno. Kot so povedali, še vedno ni znana usoda 15 ljudi.

Update: The number of deaths at the Teatre nightclub in Murcia, Spain has risen to 11. The Murcia City Council decrees three days of official mourning. 😭https://t.co/izPXqhqfrc pic.twitter.com/bKp5AmV3tX