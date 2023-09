Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V skladišču mariborskega podjetja za predelavo odpadkov Surovina je nekaj pred 4. uro zagorelo. Gasilci so požar do okoli 7.30 pogasili. Zagorelo je okoli 200 kubičnih metrov odpadkov, so STA povedali v Gasilski brigadi Maribor.