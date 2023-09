Večji požar na Cankarjevi ulici v Mariboru

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zvečer je zagorelo v stanovanju na Cankarjevi ulici v Mariboru. Gasilci so po informacijah policije požar uspeli pogasiti okoli 21. ure, a je stanovanje popolnoma uničeno. Eno osebo so morali odpeljati z reševalnim vozilom.

Kot je poročala Uprava za zaščito in reševanje Republike Slovenije, je prišlo ob 20.29 uri do intervencije v bližini mestnega parka Maribor in Akvarij -Terarija Maribor.

Kot poroča portal mariborinfo.com, je požar izbruhnil po eksploziji. Požar je gasilo več gasilskih enot Gasilske brigade Maribor, posredovali so reševalci, ki so eno osebo iz stanovanja odnesli z nosili.

Po poročanju portala je bilo med stanovalci bloka na kraju dogodka slišati neuradne informacije, da naj bi bil v stanovanju zaklenjen moški, predvidoma tujec, ki naj bi grozil, da bo vse razstrelil. Zaradi tega naj bi po neuradnih informacijah posredovali tudi policisti, ki so vdrli v stanovanje in moškega priprli.

Na Policijski upravi Maribor pravijo, da okoliščine požara še preiskujejo in da je za zdaj jasno le, da je nastala večja premoženjska škoda.