Groza v Splitu: padali kosi stekla, na tleh krvavi madeži, poškodovanih 22 mladih ljudi

V Splitu je nekaj minut čez polnoč v enem od nočnih klubov počilo steklo in se razletelo po obiskovalcih. Pri tem je bilo poškodovanih 22 ljudi, eden huje. Hudo poškodovano osebo so zadržali v splitski bolnišnici, preostali pa so utrpeli lažje poškodbe in so bili po zdravniški oskrbi odpuščeni. Policisti so na kraju opravili ogled. Po do zdaj ugotovljenih dejstvih je steklena stena počila zaradi prevelike gneče ljudi v klubu.

Splitski policisti so okoli 00.15 prejeli obvestilo o padanju stekla na Trgu Gaje Blata. Na kraj so odšle vse interventne službe. V izložbi veleblagovnice, tik ob vhodu v nočni klub Central v središču Splita, je bilo razbilo steklo.

Dalmatinski portal piše, da so veliki kosi stekla padali na ljudi, ki so čakali v vrsti za vstop v nočni lokal.

Nočni klub so po incidentu zaprli

"Takoj je prišlo osebje, prispelo je pet reševalnih vozil, prišla je tudi policija. Vsi so pomagali ponesrečencem. Nobenega incidenta ali konflikta ni bilo, steklo je preprosto počilo," so sporočili iz nočnega kluba. Klub so po nesreči zaprli, kraj nesreče in vhod pa so ogradili s policijskim trakom.

VIDEO Ovo je Split nekoliko sati prije incidenta kad je izrezano 22 ljudi. Pravi mravinjak turistahttps://t.co/KLcDKvib7r — 24sata (@24sata_HR) July 3, 2024

Občani so zaskrbljeni

Na Centru 112 so za Dalmatinski portal danes potrdili, da so prejeli klice številnih zaskrbljenih občanov. "Prejeli smo več kot 50 klicev občanov, ki so pred klubom videli krvave madeže in razbito steklo," so navedli.

"Kaj naj vam rečem, danes zjutraj, ko sem prebral, kaj se je zgodilo, mi je takoj postalo slabo. Uboga deklica, upam, da bodo vsi dobro," je za Slobodno Dalmacijo dejala upokojenka, ko je čakala na avtobus na postajališču blizu mesta nesreče.

"Nismo bili tam, smo pa prek prijatelja izvedeli, kaj se je zgodilo, zato smo prišli pogledat, kakšno je stanje. Težko je verjeti, kako gre lahko v sekundi vse narobe, upam, da bodo vsi ozdraveli. Strašno je," je dejal drugi mimoidoči.

Kri s pločnika je bila medtem sprana, steklo je bilo pobrano. Vse to so opravili čistilci ob prisotnosti policistov, še piše Slobodna Dalmacija.