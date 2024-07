Mrtvo pijan vozil po nasprotnem pasu in trčil v avto s štirimi otroki. Deklica se bori za življenje.

V ponedeljek zvečer se je na območju Splita zgodila huda prometna nesreča. Sedeminštiridesetletni voznik je pod vplivom alkohola vozil po nasprotnem voznem pasu in trčil v avto, v katerem so bili voznica in štirje otroci. Voznica in ena od deklic sta utrpeli hude poškodbe, poroča Index.hr.

V splitski bolnišnici se še vedno borijo za življenje desetletnice s poškodbami več organov in glave, ki jih je utrpela sinoči v prometni nesreči v Splitu, ko je pijan voznik vozil po nasprotnem voznem pasu in trčil v vozilo, v katerem je bila.

V bolnišnico so sprejeli šest oseb

Poleg deklice so v bolnišnico sprejeli še tri otroke in dve odrasli osebi. Dva 11-letna otroka sta lažje telesno poškodovana in sta bila po zdravniški oskrbi odpuščena v domačo oskrbo, 11-letna deklica pa ima kontuzijo prsnega koša in je bila hospitalizirana na Kliniki za otroško kirurgijo, so povedali v splitski bolnišnici.

Najhujše poškodbe je utrpela desetletna deklica in je življenjsko ogrožena. "Deklica ima poškodovanih več organov, najhujša pa je poškodba glave. Nastanjena je na oddelku intenzivne nege Klinike za otroške bolezni in je življenjsko ogrožena," so sporočili iz bolnišnice.

Povedali so še, da ima 43-letna voznica avtomobila, v katerem so bili otroci, zlomljena vretenca in je zadržana na opazovanju v kirurškem šoku, 47-letni voznik, ki je povzročil prometno nesrečo, pa je bil po oskrbi odpuščen.

Voznik je bil mrtvo pijan

Nesreča se je zgodila v ponedeljek okoli 21.15 na cestišču Solinske ulice v Splitu. Voznik je vozil v alkoholiziranem stanju z več kot 1,5 promila alkohola v krvi.

Policisti so zjutraj po streznitvi zoper njega začeli kriminalistično preiskavo, ki še poteka, nato pa bo podana kazenska ovadba. Do zdaj je bilo ugotovljeno, da gre za povratnika pri prometnih prekrških, ki je bil že ovaden v prekršku zaradi vožnje v vinjenem stanju, vožnje skozi rdečo luč in prehitre vožnje.