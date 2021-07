Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z začetkom julija se je na žurerski plaži Zrće na otoku Pagu začela sezona glasbenih festivalov. Za razliko od lani so letos uvedli precej bolj stroge zaščitne ukrepe.

Lansko poletje, ko se je zdelo, da je covid-19 že premagan in ko nihče ni niti pomislil, da bo Evropo zajel drugi, marsikje veliko obširnejši val okužb, je življenje "po starem" teklo tudi v nočnih klubih na razvpiti plaži Zrće na hrvaškem otoku Pagu.

Klubi so bili nabito polni, nihče ni razmišljal o medosebni razdalji, kaj šele o zaščitnih maskah. Obiskovalcem nočnih klubov so sicer ob vstopu v klube merili telesno temperaturo in nudili razkužila, česa več za omejevanje širjenja okužb niso storili.

Letos je precej drugače, poročajo hrvaški mediji. Pretekli konec tedna se je na plaži Zrće začel prvi glasbeni festival sezone, ki sprejema le obiskovalce z izpolnjenimi pogoji PCT oziroma s covidnim potrdilom.

Za tiste, ki potrdila nimajo, so odprli tudi točko za testiranje, kjer lahko obiskovalci opravijo hitri antigenski test in vstopijo v klube, če je ta negativen. Negativen test velja 48 ur, so ob tem opozorili pristojni - kdor se denimo testira v petek, bo moral test po dveh dneh ponoviti, če se želi zabavati še naprej.

Po poročanju hrvaške radiotelevizije so se pretekli konec tedna v klubih na plaži Zrće zabavali predvsem gostje iz tujine. Večina jih je bila cepljenih, preostali so se testirali, pritoževanja nad strožjimi zaščitnimi ukrepi menda ni bilo.

