Spektakel v Velenju, na katerem je padel celo rekord #foto

Začetek poletja, počitnic, predvsem pa sprostitve epidemioloških ukrepov so ta konec tedna na velenjsko plažo pripeljali množico ljudi, željnih druženja, rekreacije in adrenalinske zabave, ki jo je ponudil že četrti Pljusk.

V okviru tega dogodka se je zvrstila obilica aktivnosti, za lačne je poskrbelo več kot 20 ponudnikov hrane na Beach Food Festivalu, obiskovalci pa so se lahko preizkusili v hoji po vodi, skokih s trampolina in drugih mokrih igrah, supanju, dričanju po blazini airtrack, odbojki v vodi in seveda najvišji skakalnici doslej.

Foto: Dino Škorja

Tej bi lahko rekli kar letalnica, saj je bila res velikanska, spust po mokri klančini je zahteval kar nekaj poguma, par dodatnih metrov zaleta pa omogoča izvedbo še zahtevnejših likov.

Foto: Dino Škorja

Potem ko so v petek posnetki testnih poletov z atraktivnega tobogana zakrožili po družabnih omrežjih, je najbolj atraktivni tobogan v Sloveniji pritegnil tudi množico tistih, ki za Pljusk in Velenjsko jezero do zdaj sploh še niso slišali. Rezultat je bil nepozaben dan na plaži, po toboganu se je spustilo več kot sto pogumnežev, več kot 50, tudi iz tujine, pa se jih je pomerilo v uradni tekmi.

Foto: Dino Škorja

Največ točk žirije, ki so jo sestavljali gimnastična šampionka Tjaša Kysselef, glasbenik Matjaž Jelen in akrobat Marko Knafelc, so osvojili Gašper Novak, Gregor Pučnik in Matija Miščič, s plohom leta se je v anale Pljuska večno zapisala Tamara Logar, največjo norčijo v zraku pa sta izvedla plezalska mojstra Jernej Kruder in Mitja Majcenovič.

Foto: Dino Škorja

Foto: Dino Škorja

Veliko pozornosti so pritegnili tudi akrobatski šovi in postavljanje novega rekorda kolektiva Dunking Devils v skoku v dolžino z ruske gugalnice. Ta je seveda padel, rekordni pristanek je bil daljši od 15 metrov.

