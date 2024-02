Velenjska občina na pomoč občanom pri plačilu ogrevanja

Velenjska občina je napovedala pomoč občanom pri plačilu ogrevanja. Tiste, ki pomoč potrebujejo, je pozvala, naj se obrnejo na info točko. Poleg energijsko toplotnega dodatka in enkratne izredne denarne pomoči so oblikovali odbor za pomoč občanom, ki bo vloge obravnaval individualno.

Kot so sporočili z velenjske občine, si prizadevajo, da dosežejo čim širši krog gospodinjstev, pomoč pa bo namenjena tudi tistim, ki presegajo z zakonom določen državni cenzus, a so za njih obveznosti v tej kurilni sezoni previsoke.

Na velenjsko občino lahko občani oddajo vlogo za energijsko toplotni dodatek, s katerim jim lahko pokrije 40 odstotkov stroškov porabe toplotne energije za prvo kurilno sezono od januarja do aprila, vendar največ do 150 evrov mesečno.

Primere bodo obravnavali individualno

Na občini napovedujejo, da bodo vsak primer obravnavali individualno, saj se pri zaposlenih osebah upošteva neto plača brez malic in potnih stroškov ter tudi drugi socialni transferji, kot so otroški dodatkov in štipendije.

Upravičenci do energijsko toplotnega dodatka so občani, ki imajo stalno prebivališče v velenjski občini, so zavezanci za plačilo toplotne energije iz daljinskega ogrevanja ali imajo urejen priključek na zemeljski plin, in tisti, ki so v tekočem letu upravičeni do enkratne izredne denarne pomoči občine.

"Ker želimo poenostaviti postopke in čim hitreje zagotoviti pomoč občanom, bomo za januar vsem, ki jim bo odobrena enkratna izredna denarna pomoč na občini, izjemoma odobrili še toplotni dodatek za januar na položnici, ki bo izdana ta mesec," navajajo na velenjski občini.

Prihodnji trajnostni ukrepi

Na današnji novinarski konferenci so predstavniki občine predstavili program in aktivnosti, ki jih pripravljajo ob pridobitvi naziva evropski zeleni list 2024. Med letom, ko so nosilci naziva zeleni list, si bo občina prizadevala uvesti trajne ukrepe in prakse na različnih področjih, ki jih bodo upoštevali tudi v prihodnje.

Tako bodo izdelali smernice za trajnostne prireditve, ob Velenjskem jezeru bodo postavili varovane kolesarnice, posodobili katastre drevnine in izdelali načrt upravljanja z mestno drevnino.

Občina si želi tudi spremeniti navade zaposlenih v občinski upravi, javnih zavodih, podjetij in občanov, predvsem glede njihovih potovalnih navad in upoštevanja smernic ter dogodkov brez plastične embalaže za enkratno uporabo.

"Vsak odpadek, ki ga zmanjšamo, vsak energetsko učinkovit ukrep, ki ga uvedemo, in vsaka zelena odločitev, ki jo sprejmemo, so koraki k bolj zeleni in zdravi prihodnosti za naše otroke in generacije, ki bodo sledile," so dejali na velenjski občini.

Napovedali so, da bodo letos pripravili vsaj deset velikih dogodkov in več kot 150 dogodkov na temo bolj zeleno, bolj trajnostno. Pripravili bodo tudi tri večje in štiri manjše razstave ter izvedli vrsto ukrepov za izboljšanje upravljanja.

Izvedli bodo tudi promocijsko kampanjo, katere cilj je nagovoriti čim širšo publiko o pomenu varovanja okolja ter trajnostnem razvoju na sploh.