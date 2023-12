HSE: Ukradeni in objavljeni podatki se nanašajo na Premogovnik Velenje

Čeprav v HSE za zdaj niso naleteli na znake, da bi bili objavljeni osebni ali poslovni podatki katere od ostalih družb skupine HSE, zaposlene redno obveščajo o aktualnih zadevah, povezanih z napadom, in jim svetujejo dodatno previdnost, so še zapisali.

Čeprav v HSE za zdaj niso naleteli na znake, da bi bili objavljeni osebni ali poslovni podatki katere od ostalih družb skupine HSE, zaposlene redno obveščajo o aktualnih zadevah, povezanih z napadom, in jim svetujejo dodatno previdnost, so še zapisali. Foto: Thinkstock

Podatki, ki so bili pridobljeni v novembrskem kibernetskem napadu na skupino Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) in objavljeni na temnem spletu, so po do zdaj zbranih informacijah nanašajo na skupino Premogovnik Velenje ter gradbeno družbo RGP za obdobje, ko je bila ta še del skupine Premogovnik Velenje, so danes sporočili iz družbe HSE.

V krovni družbi enega od dveh energetskih stebrov v državi so v sporočilu za javnost zapisali, da se v zvezi z nedavnim kibernetskim napadom in objavo ukradenih podatkov na temnem spletu v javnosti pojavljajo napačne informacije, da naj bi šlo za občutljive podatke družbe HSE in osebne podatke njenih zaposlenih, vključno z osebnimi dokumenti.

Zagotovili so, da njihove strokovne službe intenzivno pregledujejo podatke in da se po do zdaj zbranih informacijah ukradeni in objavljeni podatki nanašajo na skupino Premogovnik Velenje ter gradbeno podjetje RGP za obdobje, ko je bila ta še del skupine Premogovnik Velenje. Danes je RGP namreč od premogovnika ločeno podjetje, ki je del skupine HSE.

Vsebino odtujenih podatkov sicer v HSE, kot so navedli, še preučujejo in pri tem tesno sodelujejo tudi z vsemi pristojnimi ustanovami.

Glede na trenutno znano stanje obstajajo znamenja, da so bili razkriti tudi nekateri osebni podatki oseb, in sicer tisti, ki so se nahajali na strežnikih skupine Premogovnik Velenje in se tako nanašajo izključno na nekatere zaposlene družb iz skupine upravljalca velenjskega premogovnika in podjetja RGP.

Te družbe so po zagotovilih HSE že obvestile svoje zaposlene o ugotovitvah, tiste, katerih podatki so bili objavljeni, pa bodo družbe individualno obvestile, skupaj s priporočili za nadaljnje postopanje. Na voljo naj bi jim bila tudi ustrezna pomoč pri reševanju nastalega položaja.