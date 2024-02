V Velenju znova protesti zaradi cen ogrevanja

Kot je povedal predstavnik iniciative Asmir Bečarević, od države zahtevajo znižanje davka za toploto, saj ogrevanje ni nobeno razkošje.

Bečarević je napovedal, da bodo zahtevali tudi izključitev kuponov ogljikovega dioksida iz cene toplotne energije, saj jim je agencija za energijo potrdila, da je šaleški sistem daljinskega ogrevanja energetsko učinkovit. Iniciativa bo po njegovih napovedih s strokovnjaki pripravila vso potrebno dokumentacijo, da bo lahko na pravni način preganjala odgovorne za visoke cene ogrevanja.

V iniciativi vztrajajo, da je treba ljudem pomagati takoj ter da so potrebni tako kratkoročni kot dolgoročni ukrepi. Visoke položnice bodo namreč marsikoga pahnile v socialno stisko, se bojijo. Navedli so tudi, da bodo januarske položnice za najmanj tri zimske mesece pahnile pod prag revščine še tiste, ki so bili do sedaj nad njim.

Šest odstotkov - to ni nič!

Spomnili so, da so velenjski svetniki na torkovi seji sprejeli sklep, da se cena ogrevanja na podlagi znižanja toplote s strani Termoelektrarne Šoštanj zniža za šest odstotkov. "In kaj pomeni šestodstotno znižanje pri skupni položnici za komunalo v višini 300 evrov? To pomeni, da bo položnica nižja za samo 10 evrov," so izračunali. Prav tako so izračunali, da bodo do 40-odstotnega kritja položnic upravičeni le tisti občani, ki prejemajo denarno socialno pomoč.

Ukrepi občine

Občina bo sicer ustanovila posebno delovno skupino, ki bo podrobneje pregledala porabo toplotne energije po posameznih objektih in stanovanjih za zadnja tri leta ter pripravila analizo, na podlagi katere bodo prilagodili ukrepe za zniževanje porabe in stroškov ogrevanja. S tem želijo čim prej označiti kritične objekte in do naslednje kurilne sezone z ukrepi za boljšo energetsko učinkovitost porabo ogrevanja kritičnih objektov znižati.

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol se je s sodelavci in vodstvom KPV srečal s predstavniki etažnih lastnikov ter upravniki večstanovanjskih stavb, ki so predstavili svoje poglede in izzive, s katerimi se spopadajo ob povišanih stroških za ogrevanje. Izkazalo se je, da veliko občanov nima nameščenih ne termostatskih ventilov ne individualnih števcev oziroma delilnikov stroškov ogrevanja za merjenje individualne porabe toplote v večstanovanjskih stavbah. Potrdilo se je tudi, da so porabe po posameznih stanovanjih v isti stavbi precej različne. Prav tako jih okoli 70 odstotkov biva v objektih, ki niso energetsko sanirani.

Na podlagi januarskih izračunov porabe toplote bodo opravili dodatno analizo in pripravili dodatne individualne ukrepe, ki jih bodo prilagodili dejanskim razmeram. S tem naj bi v prihodnje znižali stroške na računih občanov.

Komunalno podjetje Velenje (KPV) bo izdajo računov za januar za večstanovanjske objekte za nekaj dni v februarju zamaknilo.

Občina poziva prebivalce, ki živijo v večstanovanjskih stavbah, naj se za točne podatke o delitvi porabe toplote nemudoma obrnejo na izvajalce delitev.

Z njimi ne Mestna občina Velenje ne Komunalno podjetje Velenje nimata pogodbenega odnosa, kar je opredeljeno tudi v slovenski zakonodaji. Župan je tudi poudaril, da Mestna občina Velenje nima vpliva na variabilni del cene toplotnega ogrevanja, saj zakon tovrstnih pristojnosti ne omogoča.

Na občini so tudi napovedali strokovno predavanje glede delitve stroškov porabe, saj so zaznali, da ima vsak večstanovanjski objekt svojega izvajalca in z njim povezan sistem.

INFO točka



Telefonska številka 03 8961 738, elektronski naslov: nina.korelc@velenje.si

Subvencije cene ogrevanja in sanitarne vode v Velenju



V Velenju bodo subvencionirali ceno ogrevanja in sanitarne tople vode v višini deset evrov za eno megavatno uro že za januar in februar 2024, za marec in april 2024 bo subvencija znašala pet evrov na megavatno uro. Za ranljive skupine ohranjajo energijsko-toplotni dodatek, ki bo po novem 40 odstotkov stroškov porabe toplotne energije (tudi za plin), z razpisi pa bodo sofinancirali ukrepe za zmanjševanje porabe toplote. Prav tako bo Komunalno podjetje Velenje s 1. februarjem za približno šest odstotkov znižalo ceno toplote.

Ranljivim skupinam občanov Mestne občine Velenje je na voljo enkratna denarna pomoč in dodatna pomoč v okviru Odbora za pomoč občankam in občanom.

Za nižjo porabo toplotne energije in s tem posledično nižje položnice nameravajo opraviti neodvisen zunanji pregled poslovanja KPV, do konca leta 2027 pa s sredstvi v višini več kot 20 milijonov evrov obnoviti daljinsko omrežje in toplotne postaje. "Z evropsko investicijsko banko se dogovarjamo o financiranju projektov energetskih sanacij stanovanjskih blokov," so še navedli v sporočilu za javnost.