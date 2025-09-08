Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Ponedeljek,
8. 9. 2025,
12.13

Ponedeljek, 8. 9. 2025, 12.13

Velenje: voznik šolskega avtobusa pijan za volanom

Šolarji | Takšno početje je skrajno neodgovorno. | Foto Bor Slana

Takšno početje je skrajno neodgovorno.

Foto: Bor Slana

Policisti Postaje prometne policije Celje so v petek poostreno nadzirali voznike organiziranih prevozov otrok v šole in pri tem v jutranjih urah na območju Policijske postaje Velenje ustavili voznika avtobusa, ki mu je preizkus alkoholiziranosti pokazal prisotnost alkohola v izdanem zraku.

Vozniku so prepovedali nadaljnjo vožnjo in mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje.

Zaradi vožnje pod vplivom alkohola in kršitve določil Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih so mu izdali plačilni nalog v višini 550 evrov in izrekli stransko sankcijo štiri kazenske točke.

Podobne nadzore bodo redno nadaljevali tudi v prihodnje, saj so otroci v cestnem prometu med najbolj ogroženimi udeleženci, tudi kadar se vozijo kot potniki v motornih vozilih, so ob tem še navedli pri policijski upravi Celje.

