Ponedeljek, 8. 9. 2025, 12.13
41 minut
Velenje: voznik šolskega avtobusa pijan za volanom
Policisti Postaje prometne policije Celje so v petek poostreno nadzirali voznike organiziranih prevozov otrok v šole in pri tem v jutranjih urah na območju Policijske postaje Velenje ustavili voznika avtobusa, ki mu je preizkus alkoholiziranosti pokazal prisotnost alkohola v izdanem zraku.
Vozniku so prepovedali nadaljnjo vožnjo in mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje.
Zaradi vožnje pod vplivom alkohola in kršitve določil Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih so mu izdali plačilni nalog v višini 550 evrov in izrekli stransko sankcijo štiri kazenske točke.
Podobne nadzore bodo redno nadaljevali tudi v prihodnje, saj so otroci v cestnem prometu med najbolj ogroženimi udeleženci, tudi kadar se vozijo kot potniki v motornih vozilih, so ob tem še navedli pri policijski upravi Celje.