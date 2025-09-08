Velenje: voznik šolskega avtobusa pijan za volanom

Policisti Postaje prometne policije Celje so v petek poostreno nadzirali voznike organiziranih prevozov otrok v šole in pri tem v jutranjih urah na območju Policijske postaje Velenje ustavili voznika avtobusa, ki mu je preizkus alkoholiziranosti pokazal prisotnost alkohola v izdanem zraku.

Vozniku so prepovedali nadaljnjo vožnjo in mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje.

Zaradi vožnje pod vplivom alkohola in kršitve določil Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih so mu izdali plačilni nalog v višini 550 evrov in izrekli stransko sankcijo štiri kazenske točke.

Podobne nadzore bodo redno nadaljevali tudi v prihodnje, saj so otroci v cestnem prometu med najbolj ogroženimi udeleženci, tudi kadar se vozijo kot potniki v motornih vozilih, so ob tem še navedli pri policijski upravi Celje.