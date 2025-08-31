Helikopterski prevoz predsednice: "Nisem imela druge možnosti"

Prihod predsednice republike Nataše Pirc Musar na državno proslavo v Beltince, kamor je prispela s helikopterjem, je v javnosti sprožil številna vprašanja o smiselnosti in stroških takšne odločitve. V svojem odzivu je pojasnila, da odločitev ni bila stvar razkošja, temveč nuje.

"Dolgo časa sem razmišljala, ali naj se v zvezi s helikopterjem oglasim ali ne. Zapis župana Davida Klobase pa me je napeljal k temu, da glede na njegovo razlago in članke v medijih sama podam še nekaj dodatnih pojasnil," je v odzivu na svojem profilu na Facebooku začela predsednica Pirc Musar.

Pojasnila je, da o poteku njenega varovanja med drugim ve mnogo premalo, da pa ima nekaj znanja o letalstvu.

"Na državnih proslavah ne manjkam"

Predsednica je bila v času proslave na dopustu, a se je dogodka kljub temu želela udeležiti, "iz spoštovanja do ljudi v Prekmurju in do praznika", je izpostavila in dodala, da od nastopa funkcije predsednice države ni manjkala na nobeni državni proslavi.

Lastno prisotnost na takšnih dogodkih vidi tudi kot eno pomembnejših poslanstev funkcije, ki jo opravlja.

Predsednica je v Beltince letela s policijskim helikopterjem. "Varnost je na prvem mestu," je poudarila. Foto: STA

Ves čas varovana oseba

Pirc Musar je še pojasnila, da o načinu varovanja ne odloča sama. Njeni varnostniki sledijo zakonu in strogim pravilom.

"Skladno z zakonom in podzakonskim aktom (in konkretnim načrtom varovanja), ki je primerljiv s preostalimi zakoni po svetu, je predsednik države varovana oseba, ki nima možnosti odpovedati se varovanju niti v prostem času. Moji varnostniki so z menoj ves čas. Tako pač je, sem se težko navadila na to, a sem morala sprejeti ta del moje funkcije. Ni vedno preprosto," je zapisala.

V zraku ovir ni

Ena od varnostnih pravil je tudi, da vozilo predsednice ne sme obstati v koloni, zato z veliko natančnostjo vedno preverijo vse poti in najdejo najboljšo možnost.

"Pot iz Umaga do Beltincev je bila v času viška poletne sezone tako zelo obremenjena, da bi bilo zelo težko in časovno potratno pot po cesti organizirati v skladu s standardi," je dejala predsednica in dodala, da po zraku teh ovir ni. Tako je imela samo dve možnosti: da na pot ne gre ali pa da zaprosijo za helikopter in se prireditve udeleži.

"Razumem, da se komu zdi pretirano, a v resnici je odločitev temeljila na varnosti in zanesljivosti poti. Žal, še enkrat poudarjam, stati v kolonah za predsednika varnostno ni sprejemljivo. Zato se tudi kdaj, ko je res treba, tako kot to možnost določa pravni akt, vozimo s svetlobnimi signali," pravi Pirc Musar.

Zakaj helikopter?

"Varnost varovanih oseb ni zato, da bo nam lažje, ampak zato, da ima država vedno odgovorne na razpolago in da potujemo zaradi svojih obveznosti doma in po svetu brez najmanjših možnosti za nesreče ali napade. Vsaka država ima na voljo različna prevozna sredstva, ki jih koristijo predsedniki države, vlade in parlamenta, ministrica za zunanje zadeve, v omejenem obsegu tudi preostali ministri. Povsod so pravila varnosti jasna, predsednik mora priti na cilj po najbolj optimalni poti in najhitreje, kar lahko, tudi z državnimi letali in helikopterji. Država jih ima za to in seveda še za številne druge naloge, kot so prevoz organov za transplantacijo, poškodovanih, za evakuacijo naših državljanov z rizičnih območij, za varovanje meje in druge operativne naloge. Država seveda mora biti pri tem racionalna, o tem ni dvoma. A pri zrakoplovih je eno pravilo jasno. Več kot se leti, cenejša je ura leta," je predsednica še pojasnila namen helikopterskih prevozov.

Stroški v medijih in dejanski izračun

Navedbe o strošku poleta s helikopterjem, ki naj bi stal slabih deset tisoč evrov, je predsednica zavrnila.

"Bilo mi je neprijetno, ko sem v medijih zasledila, da naj bi moj let stal 9.900 evrov. Sama seveda vem, kako so ta znesek izračunali ... Za moj konkreten let v Beltince je bilo porabljenih približno 1.280 kilogramovg kerozina, kar znese 1.024 evrov in pristajalne takse, ki so za Portorož 20 evrov na tono teže, v primeru konkretnega helikopterja približno sto evrov krat dva (odhod in prihod). Za letališče v Rakičanu, kjer smo pristali, nimam podatka, ampak zagotovo stane nekaj manj kot v Portorožu," je izračunala predsednica.

Za ogljični odtis ji ni vseeno, je še poudarila Pirc Musar. Foto: STA

Ogljični odtis: "Tudi mene žre"

Ob tem predsednica tudi priznava, da jo skrbi okoljski vpliv takšnih poti: "Kolikor se le da, sem se in se bom trudila, da bom potovala optimalno, a vedno žal ne gre. Ogljični odtis me seveda žre in vem, da sem (naivno) obljubila, da ga bom merila, pa so me varnostniki hitro opozorili, da je pri opravljanju funkcije predsednice to skoraj nemogoče," je še zapisala.

Dodala je primer, ko je želela z ekipo v Benetke odpotovati z vlakom. V praksi bi to pomenilo, da bi varnostniki pot opravili z avtomobili, s čimer bi bil ogljični odtis še večji. "Za javnost bi morda izgledalo všečno, a na ogljični odtis ne bi vplivalo in v resnici bi bilo hudo zavajanje in populizem."

"Ne gre za privilegij"

Predsednica je ob koncu zapisala, da helikopterske prevoze uporablja zelo redko, v svojem mandatu le trikrat.

"Država ima svoje atribute državnosti, med te sodi tudi varovanje najvišjih državnih funkcionarjev. Kot je pojasnila policija, ne gre za privilegij," je še sporočila Pirc Musar in zapis sklenila z zahvalo vsem, ki razumejo razloge za njeno odločitev.