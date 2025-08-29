Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Petek,
29. 8. 2025,
13.31

Osveženo pred

24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Evropska unija multilateralizem mir nagovor diplomati Nataša Pirc Musar

Petek, 29. 8. 2025, 13.31

24 minut

Pirc Musar v nagovoru diplomatom izpostavila pomen dialoga

Avtorji:
St. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Nataša Pirc Musar | "Če bomo pustili drugim, da se bodo pogajali za mir na evropskih tleh, se ti ne bodo pogajali z vidika interesov EU," je dejala predsednica Nataša Pirc Musar in dodala, da bi si želela bolj enotne Evropske unije ter bolj poglobljenih, pragmatičnih, strateških razmišljanj na področju skupne zunanje in varnostne politike. | Foto STA

"Če bomo pustili drugim, da se bodo pogajali za mir na evropskih tleh, se ti ne bodo pogajali z vidika interesov EU," je dejala predsednica Nataša Pirc Musar in dodala, da bi si želela bolj enotne Evropske unije ter bolj poglobljenih, pragmatičnih, strateških razmišljanj na področju skupne zunanje in varnostne politike.

Foto: STA

Predsednica Nataša Pirc Musar je danes na letnem posvetu diplomacije pohvalila načelno držo Slovenije, tudi v Varnostnem svetu ZN. Želi si, da se še naprej ne bi vdajala dvojnim standardom. Poudarila je pomen diplomacije, dialoga in multilateralizma ter opozorila na izgubljanje vpliva EU, med drugim na področju tehnologije in znanosti.

Ob trenutnih razmerah v svetu, ki jih med drugim zaznamujejo številni konflikti in grobo kršenje mednarodnega prava, je Pirc Musar poudarila pomen načelnosti in pohvalila delovanje Slovenije v okviru članstva v VS ZN. "Obljubili smo, da bomo v Varnostnem svetu predstavljali vse države članice, ne samo evropskih. To obljubo smo držali in na to smo lahko ponosni," je menila.

Slovenija si mora po njenem prepričanju še naprej prizadevati za ugled ZN in mednarodnih organizacij. "V večpolarnem svetu se namreč dobro počutijo samo velike sile. V multilateralnem svetu pa se dobro počutijo vse države," je dejala in poleg multilateralizma v ospredje zunanjepolitične usmeritve Slovenije postavila še veljavo mednarodnega prava.

Tanja Fajon
Novice Fajon ob dnevu diplomacije: Slovenija močan glas, ki opozarja na kršitve mednarodnega prava

"Diplomacija je v krizi"

Opozorila je na odsotnost dialoga v svetu in na krizo diplomacije, ki danes ni sposobna doseči dogovorov pri nekaterih ključnih temah – od podnebne krize do agresorske vojne v Ukrajini in teptanja palestinskega prebivalstva.

Slovenija pri tem po njenih besedah ne sme privoliti in sprejeti diktata dvojnih standardov.

"Dialog in humanost sta civilizacijski normi, ki ju moramo vedno zagovarjati. Odrekanje tem normam pomeni izdajo samih sebe in negotovo prihodnost," je dejala in menila, da bi se morala Slovenija pogovarjati z vsemi državami, ki imajo v mednarodnih odnosih kaj povedati.

Avstrijska policija
Novice Slovenija na Dunaj pošilja diplomatsko noto

Evropa žal nazaduje

Podobno kot v četrtek zunanja ministrica Tanja Fajon in premier Robert Golob je tudi Pirc Musar danes izpostavila izzive, s katerimi se sooča Evropa. Zlasti jo skrbi nazadovanje na področju znanosti in tehnologije, meni pa, da izgublja tudi na političnem parketu.

"Če bomo pustili drugim, da se bodo pogajali za mir na evropskih tleh, se ti ne bodo pogajali z vidika interesov EU," je dejala in dodala, da bi si želela enotnejše Evropske unije ter bolj poglobljenih, pragmatičnih, strateških razmišljanj na področju skupne zunanje in varnostne politike.

Diplomatom se je predsednica republike zahvalila za njihovo delo, v prihodnje pa na področju slovenske diplomacije vidi potrebo po vlaganju v človeške vire, tudi z vidika usposobljenosti in izobrazbe na področju sodobnih tehnologij.

Pirc Musar je zbrane nagovorila na drugi dan letnega posveta diplomacije, ki poteka v Ljubljani. Medtem ko so v četrtek diplomati razpravljali o pomenu miru in varnosti v svetu ter multilateralizmu in multipolarnosti, sta današnji prednostni temi gospodarska diplomacija in razvojno sodelovanje.

20000 Zlotov, Marie Curie
Novice Francija in Poljska v diplomatskem sporu zaradi priimka na osnutku novega evrskega bankovca
Nataša Pirc Musar
Novice Nataša Pirc Musar: To je katastrofa
Grenlandija, Trump
Novice Danska zaradi poskusov vmešavanja na Grenlandiji na pogovor poklicala diplomata ZDA
Tanja Fajon
Novice Fajon: Evropa bo za preobrazbo v relevantno silo morala premostiti delitve
Evropska unija multilateralizem mir nagovor diplomati Nataša Pirc Musar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.