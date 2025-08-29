Pirc Musar v nagovoru diplomatom izpostavila pomen dialoga

Predsednica Nataša Pirc Musar je danes na letnem posvetu diplomacije pohvalila načelno držo Slovenije, tudi v Varnostnem svetu ZN. Želi si, da se še naprej ne bi vdajala dvojnim standardom. Poudarila je pomen diplomacije, dialoga in multilateralizma ter opozorila na izgubljanje vpliva EU, med drugim na področju tehnologije in znanosti.

Ob trenutnih razmerah v svetu, ki jih med drugim zaznamujejo številni konflikti in grobo kršenje mednarodnega prava, je Pirc Musar poudarila pomen načelnosti in pohvalila delovanje Slovenije v okviru članstva v VS ZN. "Obljubili smo, da bomo v Varnostnem svetu predstavljali vse države članice, ne samo evropskih. To obljubo smo držali in na to smo lahko ponosni," je menila.

Slovenija si mora po njenem prepričanju še naprej prizadevati za ugled ZN in mednarodnih organizacij. "V večpolarnem svetu se namreč dobro počutijo samo velike sile. V multilateralnem svetu pa se dobro počutijo vse države," je dejala in poleg multilateralizma v ospredje zunanjepolitične usmeritve Slovenije postavila še veljavo mednarodnega prava.

"Diplomacija je v krizi"

Opozorila je na odsotnost dialoga v svetu in na krizo diplomacije, ki danes ni sposobna doseči dogovorov pri nekaterih ključnih temah – od podnebne krize do agresorske vojne v Ukrajini in teptanja palestinskega prebivalstva.

Slovenija pri tem po njenih besedah ne sme privoliti in sprejeti diktata dvojnih standardov.

"Dialog in humanost sta civilizacijski normi, ki ju moramo vedno zagovarjati. Odrekanje tem normam pomeni izdajo samih sebe in negotovo prihodnost," je dejala in menila, da bi se morala Slovenija pogovarjati z vsemi državami, ki imajo v mednarodnih odnosih kaj povedati.

Evropa žal nazaduje

Podobno kot v četrtek zunanja ministrica Tanja Fajon in premier Robert Golob je tudi Pirc Musar danes izpostavila izzive, s katerimi se sooča Evropa. Zlasti jo skrbi nazadovanje na področju znanosti in tehnologije, meni pa, da izgublja tudi na političnem parketu.

"Če bomo pustili drugim, da se bodo pogajali za mir na evropskih tleh, se ti ne bodo pogajali z vidika interesov EU," je dejala in dodala, da bi si želela enotnejše Evropske unije ter bolj poglobljenih, pragmatičnih, strateških razmišljanj na področju skupne zunanje in varnostne politike.

Diplomatom se je predsednica republike zahvalila za njihovo delo, v prihodnje pa na področju slovenske diplomacije vidi potrebo po vlaganju v človeške vire, tudi z vidika usposobljenosti in izobrazbe na področju sodobnih tehnologij.

Pirc Musar je zbrane nagovorila na drugi dan letnega posveta diplomacije, ki poteka v Ljubljani. Medtem ko so v četrtek diplomati razpravljali o pomenu miru in varnosti v svetu ter multilateralizmu in multipolarnosti, sta današnji prednostni temi gospodarska diplomacija in razvojno sodelovanje.