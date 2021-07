Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na gozdnati planoti med Rakitno in Cerknico so akrobati Dunking Devils med krošnje dreves postavili gugalnico in s svojimi vragolijami na njej navdušili spletno občinstvo.

Pri kraju Otave, visoko na gozdnati planoti med Rakitno in Cerknico, je pred kratkim za en teden zrasel pravi gozdni cirkus. Slovenska akrobatska skupina Dunking Devils je tam deset metrov visoko med krošnjami dreves postavila orjaško gugalnico, s katere so s salti in obrati pristajali na cirkuški mreži, obešeni nad bližnjo jaso.

Kratki utrinki s snemanja so na družbenem omrežju TikTok zbrali že več kot deset milijonov ogledov, zdaj pa so fantje postregli z daljšim posnetkom svojega podviga, med katerim sta se jim pridružila tudi Spiderman in Superman.

Poglejte:

Za izvedbo tokratnega podviga so Dunking Devils uporabili ogromno, osem metrov dolgo gugalnico, ki so jo deset metrov nad tlemi vpeli med drevesa. En nihaj je trajal kar šest sekund, po odskoku pa so na vrhu parabole akrobati poleteli tudi 15 metrov nad tlemi.

Kot so povedali, je bil najnevarnejši del tega spektakularnega akrobatskega podviga samo guganje, saj pod gugalnico ni bilo mogoče namestiti varoval, ki bi fante varovala v primeru zdrsa. So bili pa zato leteči vragi bolj zavarovani od odskoka dalje, kjer je varen pristanek zagotavljala cirkuška mreža.

Foto: Dunking Devils

Pristanek je sicer videti mehak, v resnici pa so bile sile ob pristanku zelo velike, so povedali. Da bi zagotovili varno izvedbo podviga, namreč niso pristajali na noge, ampak na hrbet.

"Prvič smo našo orjaško gugalnico postavili pod most nad reko Savo. Tam bi tudi v primeru, da bi med guganjem zaradi kateregakoli razloga padel z gugalnice, pristal v vodi, kar ni nič hujšega. Tokrat pa med guganjem ni bilo nobenega občutka varnosti. Pod gugalnico so bila le trda gozdna tla, in če bi kdo padel, bi najbrž postal mrhovina," je po podvigu povedal član Dunking Devils Maks Veselko.

