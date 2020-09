Slovenci spet premikajo meje mogočega – tokrat na najvišjem dimniku Evrope #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Akrobati Dunking Devils so svoje akrobacije tokrat preselili pod oblake.

Akrobati iz skupine Dunking Devils so v sklopu projekta Vertigo bird 2020 svoje akrobacije v tehnologiji 360° tokrat ponesli na najvišjo zgradbo v Evropi – trboveljski dimnik. Glavna junaka posnetka sta akrobata Jan Žnidaršič in Matevž Pogačar, ki sta na vrhu dimnika izvajala stoje in prevale, Jan pa je na vrtoglavih 360 metrih zaplapolal tudi kot človeška zastava.

Akrobatska skupina Dunking Devils je akrobacije na trboveljskem dimniku izvedla v sklopu projekta Vertigo bird 2020 (Vrtoglavi ptič 2020), s katerim se bo DDTlab predstavil na največjem mednarodnem festivalu intermedijske umetnosti na svetu Ars Elektronika.

"Že dolgo imam v mislih idejo, da bi veličino našega 360-metrskega dimnika dokumentirali v tehnologiji 360°. Ko se je ponudila priložnost za sodelovanje na festivalu Ars Elektronika, se nam je to zdel pravi trenutek za izvedbo tega projekta," je povedala vsestranska umetnica iz Trbovelj Maša Jazbec.

Foto: Dunking Devils

"Navdih za projekt Vertigo bird 2020 je bil performans Iztoka Kovača, ki je na vrhu dimnika leta 1996 odplesal ples Sokol. Njegov performans je bil del filma Vertigo bird, od koder smo si z Iztokovim dovoljenjem sposodili tudi ime za naš projekt," je dodala.

Projekt je plod uspešnega sodelovanja med DDTlabom, Iztokom Kovačem, Dunking Devils, HSE – Energetsko družbo Trbovlje in Brankom Povšetom, ki so ustvarili prvi slovenski vizualni dokument tega vrtoglavega vzpona in prikazali veličino najvišjega dimnika v Evropi.

Foto: Dunking Devils

Ali ste vedeli?



- Trboveljski dimnik je s svojimi 360 metri najvišji v Evropi, v Sloveniji pa je to najvišja zgradba. V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je nastal zaradi okoljskih razlogov, danes pa je to impozantna identifikacijska točka Zasavja.



Foto: Dunking Devils - Dimnik so začeli graditi leta 1974 in ga dokončali dve leti pozneje, svoje poslanstvo pa je opravljal vse do konca leta 2004, ko je prenehala obratovati premogovna termoelektrarna.

