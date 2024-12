Na begu pred policisti se je zagozdil v dimniku #video

V ameriškem mestu Fall River v zvezni državi Massachusetts je neki moški skušal pobegniti policistom, ki so izvajali preiskavo. Za pot pobega si je izbral dimnik, a se je v njem zagozdil. Na koncu so ga rešili pripadniki gasilske enote in službe nujne medicinske pomoči.

Posnetek policijske kamere, ki jo je eden od policistov nosil na telesu, je ta torek objavila policijska uprava mesta Fall River in prikazuje moškega, ki se je zagozdil v dimniku, ko je poskušal pobegniti pred policisti.

Razbiti so morali dimnik

Moški je pobegnil, ker so policisti izvajali nalog za preiskavo. Ko so policisti videli, da se moški ne more rešiti, so poklicali gasilce in službo nujne medicinske pomoči. Ti so morali razbiti dimnik, da so ga lahko rešili. Rešenega moškega so za vsak primer prepeljali v krajevno bolnišnico in ga tudi uradno aretirali.