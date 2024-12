Pogled iz zraka: sredi Komende unikaten šov z avtomobili #video

Teslini avtomobili so bili že od samega začetka znani po svojih elektronskih "igračah" in funkcijah, ki jih v avtomobilih do zdaj še nismo videli. Ti sistemi danes sicer niso več glavni adut in prepoznavni znak Teslinih avtomobilov, saj ti konkurenčnost dobijo predvsem prek razmerja energijske učinkovitosti, prostornosti in cene. Nekateri večpredstavnostni trendi, na primer prikaz videovsebin na zahtevo in igrice, danes ponujajo tudi že nekateri drugi proizvajalci.

Teslin unikatni sistem pa ostaja tako imenovani "light show". Pri tem avtomobil na določeno glasbo v ritmu samodejno prižiga žaromete, odpira zadnja vrata (model X tudi stranska), hupa, predvaja glasbo in podobno.

Ideji Irca se je pridružilo 60 slovenskih Teslinih avtomobilov

Skupnega mednarodnega dogodka se je letos v začetku decembra domislil tudi Irec Simon Pollock. Pripravil je priredbo božičnih melodij in glasbeno datoteko prepustil skupinam v posameznih državah, ki so se ob isti uri pridružile skupinskemu nastopu.

V četrtek, 7. decembra, zvečer so se vozniki Teslinih avtomobilov v organizaciji društva DEMS (Društvo e-mobilnost Slovenija) zbrali tudi pri hipodromu v Komendi. Skupaj se je v formacijo postavilo 60 avtomobilov. Večina je bila modelov 3 in Y, med njimi pa so bili tudi štirje modeli X.