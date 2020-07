Znani akrobati na Veliki planini priredili nov vratolomni skok #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ste ob obisku Velike planine kdaj pomislili, da bi skočili čez eno od značilnih pastirskih bajt? Dunking Devils so se lotili prav tega.

Člani akrobatske skupine Dunking Devils so na Veliki planini stari znanci. Leta 2018 so se tam lotili ekstremnega podviga, ki je vključeval skok z nihalke, prosti pad in guganje 300 metrov nad tlemi:

Tokrat pa so se Dunking Devils na Veliki planini lotili novega vratolomnega podviga in s pomočjo posebne gugalnice preskočili eno od tamkajšnjih pastirskih bajt, v kateri domuje Preskarjev muzej.

Dunking Devils so svetovno znana akrobatska skupina, ki je v svoji desetletni karieri nanizala več kot 2.000 nastopov v 49 državah sveta. Že dvakrat so osvojili naslov svetovnih prvakov v akrobatskem zabijanju, pohvalijo pa se lahko tudi s kar dvema Guinnessovima rekordoma – za najdaljše zabijanje s trampolina in najvišjo salto z zabijanjem.

