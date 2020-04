Nevarno početje slovenskih akrobatov #foto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Koronavirus je marsikomu prekrižal načrte, med drugim tudi članom akrobatske skupine Dunking Devils. Leteči vragi, ki od oktobra navdušujejo s svojo spletno serijo DD Squad, bi te dni morali pričeti s snemanji novih podvigov, a so jih bili primorani zaradi trenutnih razmer začasno prekiniti. Čeprav obdobje koronavirusa tako kot večina preostalih preživljajo doma, niso prenehali navduševati s svojimi akrobacijami. Tokrat v najnovejši epizodi spletne serije DD Squad delijo podvig iz lanskega poletja, ko so pod Savskim mostom obesili ogromno gugalnico in uprizorili pravi vodni cirkus.

Čeprav so, kot omenjeno, akrobati Dunking Devils zaradi epidemije koronavirusa primorani svoje akrobacije začasno postaviti na stran, pa iz samoizolacije še vedno navdušujejo s svojimi podvigi. V teh težkih dneh so razvedrili z novo epizodo svoje spletne serije DD Squad, ki so jo posneli lani poleti.

Za ta projekt postavili vodni cirkus

V sodelovanju s številnimi slovenskimi akrobati so Dunking Devils pod Savskim mostom v Črnučah postavili pravi vodni cirkus, za namen katerega so oblikovali posebno železno gugalnico. Fantje, ki pogosto oblikujejo lastne akrobatske naprave, so sedemmetrsko gugalnico s prostorom za štiri osebe sestavljali kar teden dni.

Foto: Dunking Devils & DD Artists

Gugalnica, s katero so akrobati dosegli kar trikratnik gravitacijske sile, je leteče vrage pognala 15 metrov daleč in jim v zraku zagotovila obilo časa za premierno izvedbo številnih trikov. Akrobati so tako med drugim prvič uspešno izvedli dvojno salto z obratom za 180 stopinj, štirikratno salto z enim obratom ter tako imenovani trojni gainer.

Pri snemanju najnovejše epizode za spletno serijo so se člani skupine Dunking Devils povezali s številnimi vrhunskimi slovenskimi akrobati. V cirkuški predstavi na vodi lahko na svilenih trakovih zasledimo priznano cirkusantko Dašo Avguštin, Filipa in Blaža iz dua F&B acrobatics, plesalko ob drogu Evo Obscuro in mojstre hoje po traku, za šov na spiralnem drogu pa je poskrbela zmagovalka sedme sezone šova Slovenija ima talent Tjaša Dobravec. Izvedba ne bi bila mogoča brez člana Tomaža Kranjca, ki je fantom priskočil na pomoč pri grajenju ogromne gugalnice.

Foto: Dunking Devils & DD Artists

Pozitivno presenečeni

"Čeprav je snemanje potekalo že skoraj leto nazaj, vsi skupaj ob gledanju epizode spet doživljamo občutke sreče in navdušenja nad izpeljanim podvigom. Ko smo se lotili projekta izdelave gugalnice, nismo vedeli, ali bo sploh delovala, zato smo bili zelo pozitivno presenečeni nad rezultatom," pojasnjuje Maks Veselko, akrobat Dunking Devils in član DD Squad.

Foto: Dunking Devils & DD Artists

"Pri odskoku se resnično počutiš, kot da letiš, medtem ko se med guganjem zaradi močnega pihanja vseskozi zavedaš hitrosti in trojnega pospeška. Veseli in hvaležni smo, da se nam je pridružilo toliko vrhunskih slovenskih ter tujih akrobatov, saj brez njih naš vodni cirkus ne bi bil mogoč. Želja je, da celotno izkušnjo ponovimo, zato komaj čakamo, da bo koronavirus za nami in da se bomo lahko zopet povezali ter se skupaj lotili novih adrenalinskih podvigov," še poudarja Veselko.

Foto: Dunking Devils & DD Artists

Vodni cirkus z ogromno gugalnico je že tretji v vrsti odmevnih podvigov, ki so jih Dunking Devils izvedli pod Savskim mostom. Pred leti so na isti lokaciji posneli videoposnetek z ogromno tarzanko, ki si ga je ogledalo več kot 42 milijonov ljudi, v sklopu serije DD Squad pa so pod most obesili tudi obrnjeno rusko gugalnico, ki si jo lahko ogledate v njihovi prvi epizodi.