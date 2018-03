Akrobati skupine Dunking Devils so na področju akrobacij letvico podvigov znova dvignili stopnjo višje. Za novo spletno serijo z naslovom Fly Guys so v osrčju Kamniških Alp izvedli in posneli spektakularno akcijo, ki vključuje skok iz gondole na Veliko planino, prosti pad in guganje 300 metrov nad tlemi. Že maja bodo izkušnjo lahko podoživeli znani Slovenci, nato pa bi lahko postala nova dopolnilna dejavnost turistične ponudbe Velike planine.

Fly Guys je desetdelna spletna serija, ki jo je akrobatska skupina Dunking Devils posnela za zagon nove spletne platforme Facebook Watch. Akrobacije, posnete na gondoli, ki pelje na Veliko planino, so del te zgodbe, ki bo mogoče prerasla celo v največjo adrenalinsko ponudbo te priljubljene in dobro obiskane planote.

Oglejte si, kako so potekale priprave in izvedba akrobacij z gondole na Veliki planini:

Posnetek, v katerem so akrobati skupine Dunking Devils prosto skakali v prepad (prosti pad je trajal pet sekund) z najvišje točke gondole in na adrenalinski gugalnici nihali 300 metrov nad tlemi, je na platformi Facebook Watch zbral že več kot 330 tisoč ogledov, in to še preden je skupina nanj opozorila s sporočilom za javnost.

Maja se obeta dobrodelni skok iz gondole

Devils so pri projektu sodelovali z direktorjem Velike planine Leonom Kedrom, ki je, čeprav se mu je podvig sprva zdel tako nor, da se ga ne bi upal lotiti niti Chuck Norris, dokaj hitro podprl adrenalinski predlog. Zdaj njihovi skupni načrti sežejo še dlje. Dunking Devils namreč maja pripravljajo dobrodelni skok iz gondole na Veliki planini, kamor bodo povabili 20 znanih Slovencev. Hkrati bodo skušali zagotoviti pokrovitelja, ki bo za vsak meter prostega pada oziroma guganja prispeval sredstva, ta pa bodo donirali eni od kamniških dobrodelnih ustanov.

Nova dejavnost turistične ponudbe?

A tudi to še ni vse. Skok in guganje z gondole bi lahko prerasla celo v dopolnilno dejavnost Velike planine. Adrenalina željni bi lahko tako v mesecih, ko turistične kapacitete gondole niso povsem zapolnjene, okusili prosti pad iz gondole.

Dejavnost bi lahko oglaševali kot najbolj adrenalinsko izkušnjo v Sloveniji, če ne tudi na širšem območju. "To, da skočiš iz gondole in se gugaš 350 metrov nad tlemi, je res nekaj spektakularnega. Celo naše fante je prestrašilo, pa so vajeni marsičesa in med izvedbo so bili zavarovani na vse mogoče načine," je priznal Domen Rozman, idejni vodja ekipe Dunking Devils, ki pri vseh podvigih na prvo mesto postavlja varnost.

Varnost je na prvem mestu

Tudi na Veliki planini ni bilo nič drugače. "Vse je bilo od dva- do trikrat varovano in možnosti nesreče praktično ni bilo. Tudi če bi ena komponenta odpovedala, bi njeno vlogo opravila naslednja. Vse skupaj smo preizkusili tudi z lutko," je poudaril. Tudi znotraj gondole so bili vsi akterji stalno pripeti na t. i. vrvno ograjo, pas, s katerim so bili pripeti med skokom, je bil razporejen tako, da je sila delovala na celo telo."

Zametki serije Fly Guys, v kateri poleg članov skupine Dunking Devils sodelujeta tudi znana akrobata Filip Kržišnik in Blaž Slanič (F$B Acrobatics), segajo v leto 2015. Takrat se je začelo sodelovanje s kanalom People Are Awesome, ki jim je zagotovil medijski prostor, prek katerega njihovi projekti dosežejo širšo javnost. "Kar zadeva ideje in akrobate, pa je to projekt slovenskega znanja," je poudaril Rozman.