Z dopustovanja na Pagu so prinesli okužbo s korono

Iz Avstrije poročajo o skupini ljudi, ki naj bi se okužila na zabavi na hrvaškem otoku Pag. Tam na plaži Zrće še vedno potekajo zabave, udeleženci pa kljub pandemiji novega koronavirusa ne spoštujejo pravil o fizičnem distanciranju in drugih ukrepov. Kritike na račun zabav na otoku prihajajo tudi iz Češke in Nemčije.

Slovenija in še nekatere druge države v soseščini v zadnjem mesecu beležijo porast novih okužb. Tudi v Avstriji, kjer so okužbo od začetka epidemije do danes potrdili pri več kot 21.600 osebah, 719 ljudi pa je umrlo, število okuženih narašča. Prejšnji teden so tako v enem dnevu potrdili 175 novih primerov, zadnjih nekaj dni pa nekaj manj.

Okuženi Avstrijci, ki so letovali na Pagu

Včeraj so okužbo potrdili tudi pri šestih osebah v deželi Spodnja Avstrija, ki so se pred kratkim vrnili z dopustovanja na Hrvaškem. Šlo naj bi za skupino prijateljev iz mest Baden in Mödling. Skupina se je iz Hrvaške, kjer so dopustovali na otoku Pag, vrnila 27. julija, piše na spletni strani avstrijske radiotelevizije ORF.

Verjetno sta se okužila na zabavi

Sprva naj bi simptome kazala le dva okužena, ostali štirje pa ne. Testi na okužbo, ki so jih izvedli v sredo, pa so okužbo potrdili še pri ostalih štirih. Kot piše ORF, sta se prva dva najverjetneje okužila, ko sta se udeležila zabave na otoku. V karanteni je 21 stikov okuženih Avstrijcev. ORF sicer ne navaja, za kakšno zabavo naj bi šlo in kje naj bi potekala. So pa med mladimi, tudi v času pandemije novega koronavirusa, precej obiskane zabave na plaži Zrće.

V Avstriji znova več kot 100 novih okužb V Avstriji so v zadnjih 24 urah prvič ta mesec zabeležili več kot 100 novih primerov novega koronavirusa. Potrdili so jih 130, od tega več kot polovico na Dunaju (67), na avstrijskem Koroškem so jih potrdili devet, na avstrijskem Štajerskem pa dve, kažejo danes objavljeni podatki avstrijskih oblasti. Aktivno okuženih je v slovenski severni sosedi 1381 ljudi. 117 jih potrebuje bolnišnično zdravljenje, od tega jih je 25 na intenzivni negi, kažejo podatki avstrijskih ministrstev za zdravje in notranje zadeve. Okužbo z novim koronavirusom so potrdili tudi pri menihu benediktinskega samostana v kraju Michaelbeuern na Solnograškem, je potrdil opat Johannes Perkmann. Pri menihu so se v nedeljo pokazali simptomi okužbe, nakar je bil v bližnji bolnišnici pozitiven na testiranju. Kje se je okužil, ni znano, se pa njegovo stanje že izboljšuje, je povedal opat. Zaradi potrjene okužbe je v karanteni vseh 11 preostalih menihov in negovalka. Vsem menihom in uslužbencem samostana so odvzeli brise, vsi rezultati bodo predvidoma znani še danes. Opat je pojasnil, da rezultate prejema postopoma. "Zaenkrat so vsi negativni," je povedal. Do nadaljnjega so v samostanu in tamkajšnji župnijski cerkvi odpovedane vse maše. (STA)

Nad zabave na Pagu tudi glavni češki epidemiolog

Hrvate je pred dnevi z zapisom na družbenem omrežju Twitter vznemirila tudi objava glavnega češkega epidemiologa Ratislava Madarja. Kot je zapisal, se je na plaži Zrće na otoku Pag okužilo že veliko Čehov, ki so nato novi koronavirus prinesli v domovino. Dodal je, da so Zrće kraj velikih zabav, kjer se zabavajo množice iz različnih evropskih držav. Čehi so bili tam julija in prenesli okužbo v nekatere predele Češke. "Zabave so očitno nujne tudi v času epidemije, ne glede razmere," je zgroženo zapisal epidemiolog.

Madar sicer trenutno tudi sam dopustuje na Hrvaškem, a kot je pojasnil, se je tja odpravil z avtomobilom, biva pa v apartmaju, kjer nima stika z drugimi ljudmi.

Nemci zgroženi nad neodgovornim vedenjem

Ogorčenje nad zabavami so pred tem izrazili tudi Nemci. Nemška televizija RTL je v reportaži s plaže Zrće objavila posnetke iz tamkajšnjih nočnih klubov, kjer se obiskovalci po njihovem mnenju vedejo povsem neodgovorno.

Prispevek je hudo razjezil lokalne oblasti v Novalji. Župan je zatrdil, da norih nočnih zabav na paži Zrće letos ni, klubi pa, da so na pol prazni. Da to ne drži povsem, lahko vidite tudi v videu na vrhu članka.

Družabna omrežja polna posnetkov z zabav

Čeprav so na plaži Zrće na otoku Pag odpovedali poletne festivale, na katerih se zabavajo mladi iz vse Evrope, bari ob morju ne samevajo. Po objavah na družbenih omrežjih je mogoče videti, da je na plaži vse prej kot mirno.