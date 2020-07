Pri sosedih vsaj 42 novih okužb. Kar 11 v Splitu.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Županije sporočajo sveže podatke o novih potrjenih okužbah na Hrvaškem. Po do zdaj prejetih podatkih so potrdili najmanj 42 novih okužb.

Na Hrvaškem seštevajo nove podatke o okuženih z novim koronavirusom. Po do zdaj zbranih podatkih so potrdili vsaj 42 novih okužb, največ v splitsko-dalmatinski županiji, kjer je novih primerov 14. Od tega samo v Splitu 11. Sledi ji Osiješko-baranjska županija, kjer so potrdili deset novih primerov.

Včeraj so na Hrvaškem potrdili 25 novih okužb, skupno pa imajo 1.150 aktivnih primerov. Vodja hrvaškega zavoda za javno zdravje (HZJZ) Krunoslav Capak je včeraj dejal, da bodo v vukovarsko-sremski županiji v prihodnjih 14 dneh omejili obiskovalce na porokah na le ožjo družino, ob tem pa na nacionalni ravni preučujejo še več ukrepov.

