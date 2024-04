Konec tedna na cestah pričakujte norišnico

Marsikdo bo sončen konec tedna, temperature se bodo povzpele tudi čez 20 stopinj Celzija, izkoristil za obisk gora ali skok na slovensko obalo. A previdno, na cestah bo zaradi vzdrževalnih in obnovitvenih del promet marsikje oviran. Pričakovati je zastoje, opozarjajo na Darsu. Vzdrževalna dela bodo potekala na delih primorske, štajerske in dolenjske avtoceste.

Na primorski avtocesti bo zaradi nujnega popravila vozišča od sobote od 12. ure do nedelje do 20. ure promet med Brezovico in Vrhniko proti Kopru v dolžini približno 1,5 kilometra potekal po prehitevalnem pasu. Zaprta bosta vozni in odstavni pas.

V soboto med 13. in 19. uro bo podobno veljalo za 500 metrov avtoceste med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Tam bodo potekala geodetska in vzdrževalna dela. Zaprta bosta vozni in počasni pas. V nedeljo med 12. in 19. uro pa bo promet med Vrhniko in Logatcem proti Kopru po prehitevalnem pasu iz istega razloga potekal v dolžini približno 4,5 kilometra.

Glede na napovedano skoraj poletno vreme in siceršnje povečane prometne tokove je po opozorilih Darsa pričakovati zastoje.

Preverite, kje vse bodo prihodnji teden brneli stroji

Med ponedeljkom in 12. aprilom pa bo nato potekal pregled viadukta Črni Kal. Predvidoma v ponedeljek in torek bo promet potekal samo po enem pasu proti Kopru, v sredo in četrtek pa proti Ljubljani. V primeru slabih vremenskih pogojev bodo dela odpadla, napovedujejo v Darsu.

Vrsta vzdrževalnih del bo medtem potekala tudi na štajerskem kraku avtoceste, kjer je prav tako pričakovati zastoje. V soboto od 4. do 23. ure bo promet med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru v dolžini približno 2,5 kilometra potekal le po enem prometnem pasu. Zaradi popravila vozišča bo namreč zaprt vozni pas. V nedeljo od 4. do 23. ure pa bo promet na tem odseku po enem pasu potekal v dolžini približno enega kilometra. V tem času bo zaprt izvoz Domžale proti Mariboru, obvoz pa bo prek priključka Šentjakob oz. Krtina.

V soboto od polnoči do 20. ure bo promet po enem pasu zaradi del potekal tudi na odseku med priključkom Maribor jug in razcepom Slivnica proti Mariboru, med 7. in 19. uro pa med priključkoma Slovenska Bistrica sever in Fram proti Mariboru. V tem času bo zaprto tudi malo počivališče Polskava proti Mariboru.

Prav tako v soboto med 5. in 20. uro bo promet zaradi del po enem pasu potekal med priključkoma Celje zahod in Žalec proti Ljubljani, od 6. do 17. ure pa bo zaradi zamenjave kažipotne signalizacije enako veljalo na območju priključka Šempeter proti Ljubljani.

Kažipotno signalizacijo bodo od 6. do 14. ure menjavali tudi na območju priključka Krtina proti Mariboru, kjer bo promet prv tako potekal samo po enem pasu. Dela bodo v enakem časovnem obdobju nadaljevali v torek, na celotnem odseku med Arjo vasjo in Šentjakobom pa bodo podobni posegi trajali do konca maja.

V nedeljo med polnočjo in 19. uro pa bo promet zaradi del po enem pasu potekal med priključkoma Slovenska Bistrica sever in Fram proti Mariboru.

Promet bo te dni oviran tudi na delu dolenjske avtoceste. Od danes od 8.30 do sobote do 23. ure tako promet med Ivančno Gorico in Grosupljem v smeri Ljubljane v dolžini približno dveh kilometrov zaradi vzdrževalnih del poteka le po prehitevalnem pasu. Tudi tu obstaja nevarnost zastojev.

Na omrežju medtem poteka tudi več obnovitvenih del, in sicer med predorom Šentvid in razcepom Koseze, med priključkoma Lipce in Hrušica na gorenjski avtocesti v smeri Karavank ter med Turniščem in Lendavo na pomurski avtocestii.