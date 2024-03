V uredništvo smo prejeli posnetek nevarne vožnje in neodgovornega obnašanja voznika na ljubljanski južni obvoznici. Kot je razvidno s posnetka, je voznik divjal po odstavnem pasu in v nekem trenutku celo odprl vrata vozila.

Dogodku so bili priča vozniki, ki so se znašli v popoldanski prometni konici na južni ljubljanski obvoznici v smeri Malenc, med Barjem in izvozom Ljubljana Center.

S svojim neodgovornim ravnanjem je ogrožal varnost sebe in drugih.