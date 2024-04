Slovenski voznik v predoru vozil 243 km/h: ljudje zgroženi, kako nizko kazen je dobil

S koprske policijske uprave so posredovali novico o nevarni vožnji voznika avtomobila audi RS Q8 s slovenskimi registrskimi oznakami. V predoru Markovec, kjer je hitrost omejena na sto kilometrov na uro, je namreč vozil s hitrostjo 243 kilometrov na uro.

Za nevarno vožnjo je dobil 1200 evrov globe in devet kazenskih točk, kar je razjezilo številne uporabnike družbenih omrežij. Ti so prepričani, da je kazen bistveno prenizka.

"Niste resni. Če vozi tak avtomobil, mu je verjetno vse to drobiž. Ko bodo mrtvi, bo prepozno," je zapisal eden od uporabnikov Facebooka, nekdo drug pa je vprašal: "Prekoračil je hitrost za 143 kilometrov na uro in mu ne odvzamete vozila?"

Na policiji so ob tem opozorili, da je hitrost eden najpogostejših vzrokov za hude prometne nesreče. "Vozite skladno z omejitvami, da ne ogrožate sebe in drugih," so še dodali.