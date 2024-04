Prevaranti zlorabili ime URI Soča

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča (URI Soča) opozarja, da prihaja do zlorabe imena inštituta. Neznanci pod pretvezo, da prihajajo z URI Soča, kličejo prebivalce in jih nagovarjajo k obiskom na domu, da bi jim slikali hrbtenico ter jim predstavili določen izdelek oz. storitve. Te osebe niso povezane z URI Soča, poudarjajo na inštitutu.

Kot so pojasnili, URI Soča na domovih in po telefonu ne izvaja nobenih podobnih aktivnosti. Tovrstne zlorabe njihovega imena najostreje obsojajo. O dogodku pa so obvestili policijo.