Poziv pričam nevarne vožnje okajene voznice na območju Kranja

Kranjski policisti obravnavajo 65-letno voznico, ki je v soboto dopoldne vozila pod vplivom alkohola in ogrožala varnost drugih udeležencev v prometu. Morebitne priče in kolesarja, ki je v tem času vozil po Župančičevi ulici v Kranju in se ji moral umikati, pozivajo, naj se oglasijo ali pokličejo na Policijsko upravo Kranj.

Voznica je v soboto okoli 11. ure z avtomobilom znamke alfa romeo bele barve vozila zelo nezanesljivo in ogrožala druge udeležence v prometu. Po do zdaj zbranih podatkih naj bi v semaforiziranem križišču Supernova–Delavski most zapeljala skozi rdečo luč in se v križišču ustavila. Nato naj bi na Župančičevi ulici ogrožala varnost kolesarja, so sporočili.

Policisti za razjasnitev vseh okoliščin dejanj voznice prosijo kolesarja, starega okoli 60 let, oblečenega v rjavo jakno, da se oglasi na Policijski postaji Kranj ali pokliče na telefonsko številko 04 233 6400 ali interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200. K temu pozivajo tudi morebitne preostale priče dogodkov.