Končno pravi tekmec Tesle? To je prvi električni porsche. #foto

Porsche je danes v Berlinu predstavil enega najtežje pričakovanih modelov leta in po številnih napovednikih končno v celoti pokazal svoj prvi električni avto. Taycan bo sprva na voljo v dveh različicah z 500 in 560 kilovati sistemske moči.Baterija vgrajena v dno ima pri obeh zmogljivost 93,4 kilovatnih ur. Izpostavili smo pet poglavitnih stvari zaradi katerih ima dobro osnovo, da zatrese svet električnih avtov.

Foto: Porsche

Pogon za sladokusce

Tako turbo kot turbo S imata spredaj vgrajen en elektromotor. Pri močnejši izvedenki tehta 76 kilogramov Foto: Porsche in ima 190 kilovatov ter 400 njutnmetrov navora. Šibkejši motor ima 175 kilovatov, 300 njutnmetrov navora in tehta 71 kilogramov.

Zadnji elektromotor je pri obeh enak in ima 335 kilovatov ter 550 njutnmetrov navora. Njegova masa je 170 kilogramov.

Prav tako si taycan turbo in turbo S delita baterijo. V dno je vgrajena baterija z zmogljivostjo 93,4 kilovatnih ur, kar je dovolj za 412 oziroma 450 kilometrov dosega pri različici turbo. Obe različici krasi bliskovit pospešek. Turbo S potrebuje od nič do sto kilometrov na uro 2,8 sekunde in turbo 3,2 sekunde. Najvišja hitrost je elektronsko omejena na 260 kilometrov na uro.

Taycan je hkrati prvi velikoserijski avto, ki namesto 400-voltne arhitekture uporablja 800-voltno. To pomeni, da se lahko polni z močjo 270 kilovatov in potrebuje pri tej moči le 22 minut in pol za napolnitev baterije do 80 odstotkov. V petih minutah polnjenja se doseg poveča za 100 kilometrov. Polnjenje preko enosmernega toka AC je mogoče z močjo 9,6 kilovata.

Kot 911, le bolj uporaben in električen

Porschejev prvi električni model ne bo prelomen avto za znamko le zaradi pogona, temveč prinaša revolucionarne spremembe tudi v potniški kabini. Tako kot zadnja generacija 911 je notranjost prečiščena in s številnimi horizontalnimi linijami poudarja širino avta. Voznik bo imel pogled na naravnost osupljive 16,8-palčne voznikove merilnike brez ohišja. Veliko ima skupnih točk z modelom 911, zato bo hitro našel številne simpatije, hkrati pa štirje digitalni merilniki nakazujejo njegovo tehnološko naprednost.

Tudi položaj za volanom je kljub električnemu pogonu športen. Tudi tukaj je podobnost z kultnim 911 zelo podobna, vendar je položaj v taycanu za nekaj centimetrov višji kot pri 911 zaradi baterij nameščenih na dnu.

Foto: Porsche

Zasnovan je bil kot uporaben štirisedežnik

Res je, tudi 911 ima zadaj dva sedeža, vendar sta uporabna le v skrajnih primerih. Hkrati avto enostavno ni zasnovan kot uporabni štirisedežnik, temveč kot dvosedežnik. Taycan je po drugi strani zasnovan kot štirivratna limuzina s petimi sedeži. Vizualno si je nekaj elementov sposodil pri 911, vendar je dimenzijsko bližje panameri. Meri 4.959 milimetrov v dolžino in ima 2.900 milimetrov dolgo medosje.

Glede na fotografije bodo imeli potniki zadaj dovolj prostora za glave, prav tako imajo potniki XXX milimetrov prostora za kolena.

Foto: Porsche

Tehnološki preporod na vseh nivojih

Še nedolgo nazaj je bila konzola panamere in 911 prepletena s številnimi stikali. Kot prva jim je konec napovedala panamera, sledila je 911. Že tako čudoviti analogni merilnik vrtljajev s ''plavajočim'' zaslonom okoli je bil nadgradnja videza, zdaj pa so pri taycanu celotno podobo potniške kabine dvignili na nov nivo.

Voznikove merilnike pokrivata pravo steklo in zaščitna folija s polarizacijskim filtrom, ki prepreči bleščanje. Voznik lahko izbira med štirimi različnimi pogledi (classic, map, full map in pure). Klasični pogled prinaša običajen videz merilnikov, druga dva vključujeta prikaz zemljevidov, četrti pa je povsem minimalističen ter prikazuje le hitrost, bralnik prometnih znakov in navigacijo, kjer smer prikazuje le puščica. Upravljanje merilnikov se izvaja prek dveh na dotik občutljivih ploščic na volanskem obroču.

Sovoznik bo imel svoj zaslon

Osrednji zaslon večopravilne enote meri 10,9 palca in je integriran v armaturno ploščo. Pod njim je nameščen 8,4-palčni digitalni zaslon, občutljiv na dotik, kjer voznik nadzoruje delovanje klimatske naprave, ogrevanje sedežev in druge elemente. Prepozna tudi pisavo, zato lahko voznik varno s prstom vpiše naslov ulice, ki se potem prenese v navigacijsko napravo.V primeru štiriconske samodejne klimatske naprave potniki zadaj vse skupaj upravljajo prek 5,9-palčnega zaslona na dotik.

Na seznamu opcijske opreme je tudi zaslon za sovoznika. Na njem bo lahko sopotnik upravljal z zabavnostnimi vsebinami in prilagodil videz ter druge nastavitve avtomobila, ki ne bodo imele vpliva na vozne lastnosti. Nad njimi bo bdel le voznik in si jih prilagajal po svojih potrebah.

Foto: Porsche

Na cestah na začetku prihodnjega leta

V Nemčiji je cena za taycan turbo pričenja pri 152 tisoč evrih oziroma pri 185 tisoč evrih za turbo S. Naročila so že pričeli pobirati, zato bodo prvi avtomobili pri kupcih na začetku prihodnjega leta. Kasneje bodo na voljo tudi šibkejše in cenejše različice, a že proti koncu prihodnjega leta bo kot prva luč sveta ugledala terensko navdahnjena različica cross turismo.