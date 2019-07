Obeti Porscheja: več prodanih taycanov kot 911?

Porsche je nekoč pogumno stopil na področje športnih terencev in uspel. Ti danes predstavljajo večji del njegove prodaje, letne rasti in tudi visokih dobičkov. Novi korak v novo področje je električni avtomobil. Taycana bodo uradno predstavili 4. septembra.

Bodo prodali več kultnih 911 ali električnih taycanov?

Porsche namerava letno proizvodnjo taycana povečati na 40 tisoč modelov. Do zdaj so zbirali rezervacije za vozilo in jih dobili skoraj 30 tisoč. Vsak med njimi je moral vplačati 2.500 evrov predplačila.

Nemci so lani skupno prodali 35.600 vozil 911 in prav lahko se zgodi, da bo novi taycan prodajno prehitel ta kultni model. Cenovno bo taycan sodil med cayenna in panamero (cena od 75 do 100 tisoč evrov). Taycan bo tudi eden prvih resnih tekmecev zdaj že nekoliko ostarelega tesla modela S.

Uspeh taycana bo pomemben tudi za celoten Volkswagnov koncern, ki letos jeseni resneje stopa tudi na velikoserijski električni trg. Za svoj ID.3 pa je Volkswagen po zadnjih podatkih dobil 22 tisoč rezervacij.