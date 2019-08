Digitalna revolucija: taycan ima zaslon tudi za sopotnika #foto

Porschejev prvi električni model ne bo prelomen avto za znamko le zaradi pogona, temveč prinaša revolucionarne spremembe tudi v potniški kabini. Nemci so pred uradnim razkritjem 4. septembra prvič pokazali notranjost, kjer so na armaturni plošči nameščeni kar štirje zasloni.

Foto: Porsche

Dodaten zaslon za sovoznika

Kot se za paradnega konja znamke spodobi, taycan prinaša digitalno revolucijo. Armaturno ploščo tako krasijo kar štirje različni zasloni - zaslon na dotik pri večopravilni enoti, digitalni zaslon za upravljanje klimatske naprave, voznikovi digitalni merilniki in dodaten zaslon pri sovozniku. Največja novost je vsekakor dodaten zaslon, nameščen na sovoznikovi strani. Nemci so za zdaj skopi z informacijami, kaj vse bo vidno na tem zaslonu in kdo vse ga bo upravljal.

Naj se vrnemo k voznikovim samostoječim digitalnim merilnikom. Merijo kar 16,8 palca in so nekoliko ukrivljeni. Sprednji del pokrivata pravo steklo in zaščitna folija s polarizacijskim filtrom, ki prepreči bleščanje. Voznik lahko izbira med štirimi različnimi pogledi (classic, map, full map in pure). Klasični pogled prinaša običajen videz merilnikov, druga dva vključujeta prikaz zemljevidov, četrti pa je povsem minimalističen ter prikazuje le hitrost, bralnik prometnih znakov in navigacijo, kjer smer prikazuje le puščica. Upravljanje merilnikov se izvaja prek dveh na dotik občutljivih ploščic na volanskem obroču.

Individualizacija bo imela velik pomen

Kupec se bo lahko odločil še med dvema različnima videzoma volanskega obroča. Osnovni je lahko opremljen z barvnimi vstavki, športni navdušenci pa se lahko odločijo za poseben športni volan. Poleg drugačnega dizajna ga krasijo še vidni vijaki in vrtljivo stikalo za izbiro voznih profilov.

Osrednji zaslon večopravilne enote meri 10,9 palca in je integriran v armaturno ploščo. Pod njim je nameščen 8,4-palčni digitalni zaslon, občutljiv na dotik, kjer voznik nadzoruje delovanje klimatske naprave, ogrevanje sedežev in druge elemente. Prepozna tudi pisavo, zato lahko voznik varno s prstom vpiše naslov ulice, ki se potem prenese v navigacijsko napravo.V primeru štiriconske samodejne klimatske naprave potniki zadaj vse skupaj upravljajo prek 5,9-palčnega zaslona na dotik.

Taycana bodo v celoti razkrili 4. septembra, v živo pa ga bo mogoče videti na avtosalonu v Frankfurtu.

Foto: Porsche

Foto: Porsche