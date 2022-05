Karavan ni mrtev, prav tako ne dizel: taka je zanimiva novost v Sloveniji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Peugeot je med tistimi proizvajalci, ki še razvijajo nove karavane. Tak je novi 308 SW, ki je slabih 27 centimetrov daljši in 800 evrov dražji od klasične kombilimuzine. Usedli smo se vanj in preverili tudi njegovo prostornost.

Čeprav so športni terenci prodajno še vedno v vzponu - ravno nasprotno bi lahko trdili za nekoč klasične karavane -, niso za vsakogar. Tiste, ki jim višje sedenje ni nujno, lahko pa zato v zadku dobijo veliko več uporabne prostornosti, radi pogledajo proti novim in rabljenim karavanom. To kaže tudi statistika AMZS z njihovega portala rabljenih avtomobilov, na katerem so letos v prvih mesecih obiskovalci največkrat brskali prav za rabljenimi karavani.

Sprednji del avtomobila je enak klasični tristoosmici. Avtomobila sta enako široka in visoka. Foto: Gregor Pavšič

Na karavane še naprej stavijo pri Peugeotu, kjer so tako izvedbo namenili tudi novi generaciji 308. Karavanski 308 SW je dolg 4,69 metra. V primerjavi s kombilimuzino je 26,9 centimetra daljši. Ob enaki širini in višini so za 5,7 centimetra podaljšali tudi medosno razdaljo. Pomemben je podatek o prtljažniku, ki s karavanom pridobi dodatnih 196 litrov prostora. Osnovna prostornina z dvignjenimi sedeži znaša 608 litrov.

Prtljažnik bo tudi glavni adut tega avtomobila, kljub podaljšanemu medosju je namreč prostornost - podobno kot pri kombilimuzini - na zadnji klopi precej omejena.

Tudi vozniški prostor je že dobro znan. Foto: Gregor Pavšič

Osnovna prostornina prtljažnika presega 600 litrov, zadnjo klop je mogoče deliti v razmerju 40:20:40. Foto: Gregor Pavšič

Drzno oblikovanje tudi pri zadnjih lučeh. Foto: Gregor Pavšič

V Sloveniji so lani prodali 7.231 avtomobilov segmenta C, od tega je bilo 49 odstotkov karavanov. To kaže na dokaj veliko bazo potencialnih kupcev. Peugeot želi s 308 doseči desetodstotni tržni delež.

Obenem je 308 avtomobil, kjer kupci nikakor še niso pozabili niti na dizelske motorje. Okrog 40-odstotni delež imajo pri slovenski prodaji tristoosmice.

Prostora na zadnji klopi ni na pretek. Foto: Gregor Pavšič Največ povpraševanja bo predvidoma po obeh bencinskih motorjih, še posebej tistem z močnejšim "130-konjskim" motorjem. Na voljo je tudi priključnohibridni pogon, ki ima lahko 180 ali 225 "konjev" sistemske moči. Pri tem ima elektromotor vedno 80 kilovatov, prilagajajo pa lahko moč bencinskega motorja. Na elektriko se je mogoče z njim peljati do 60 kilometrov daleč. Prihodnje leto bo Peugeot predstavil tudi električno različico, kar bo eden redkih električnih karavanov na trgu.

Za karavana 800 evrov doplačila

Med kombilimuzinsko in karavansko izvedbo je 800 evrov razlike, kar se glede na izrazito nadgradnjo prostornosti in praktičnosti klasične tristoosmice zdi dokaj smiselno doplačilo. Mnogim se karavan že zaradi oblike zdi bolj eleganten, pa tudi sicer sta zanimivo oblikovanje in vpadljivost dva od pomembnejših adutov tega peugeota.

Redna cena 308 SW znaša od dobrih 22 tisočakov naprej, pri Peugeotu ga z nekaj popusta obljubljajo za dobrih 20 tisočakov. Za osemstopenjski samodejni menjalnik je treba doplačati slaba dva tisočaka. Priključni hibrid je od klasičnega bencinskega dražji za okrog 13 tisoč evrov.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič