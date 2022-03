Klasika ali SUV? Tale novi peugeot prepriča predvsem s ceno.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ni tako prostoren in trendovski kot športni terenci, a zato Peugeot z novim 308 ponuja avtomobilsko klasiko z veliko vsebine, napredne digitalizacije in asistenčnimi sistemi, vse to pa jim je uspelo spraviti v cenovno zelo sprejemljiv paket. Glede na ugodno ceno je razmislek o doplačilu za samodejni menjalnik vsekakor tehten.

Foto: Gašper Pirman Pred enim letom smo prejšnjo generacijo peugeota 308 preizkušali tudi na primerjalnem testu avtomobilov spodnjega srednjega razreda. Ker je bil v primerjavi s konkurenco objektivno že precej star, je zaostal na področju asistenčnih sistemov, predzadnji je bil pri uporabnosti, je pa osvojil tretje mesto pri razvrstitvi cene in lastniških stroškov. Novi levček, ki mimogrede nosi sprednji logotip s slovenskim poreklom (izdeluje ga Hella v Kamniku), je trenutno glavni adut znamke Peugeot v Sloveniji. Poleg sestrske opel astre je navsezadnje med najnovejšimi predstavniki nekoč tradicionalnega razreda, ki zadnje desetletje izgublja prvo mesto proti športnim terencem in križancem. Tudi tristoosmica mora najprej "ugnati" hišne tekmece, ki so - vsaj dokler jih primerjamo znotraj istega razreda - prostornejši, bolj praktični, a tudi občutno dražji.

Palec gor: oblika, moderne tehnologije, digitalizacija, oprema, cena

Palec dol: prostornost zadaj, ozka vrata, ostrejši volan le v opremi GT

Peugeot 308 pod črto ponuja zelo moderen avtomobil s klasično karoserijsko zasnovo. Zelo spodobna je tudi cena, kar je vsaj v primerjavi s (hišnimi) SUV ena od glavnih prednosti.

Nova generacija 308 je v primerjavi s predhodnikom naredila kar občuten korak naprej. Ne le oblikovno in, sodeč po vtisu, na cesti, temveč tudi po vsem tistem, kar vozniku ponuja. Velik napredek je avtomobil naredil pri kakovosti zaslona in ureditvi dodatnih tipk pod zaslonom. Tam sicer še vedno pogrešamo tudi vsaj kakšen klasičen gumb za hitro nastavljanje klimatske naprave (kot jih imajo sestrski citroeni), vseeno pa je zdaj ves sistem bolj kakovosten.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Enako hvalimo zdaj veliko boljšo kakovost prikaza slike s kamer, kjer se slika tudi obrača skupaj z vrtenjem volana. S tem se pri manevriranju na parkiriščih še precej poveča vidni zorni kot okrog avtomobila.

Pri povezljivosti pomaga tudi zdaj brezžični vmesnik CarPlay, enako pri dobrem počutju za volanom tudi preprosto dostopne tipke za vklop radarskega tempomata in tudi odložišče za brezžično polnjenje telefona je priročno. Seveda je nabor varnostno-asistenčnih sistemov zelo zgleden.

Foto: Gašper Pirman

Se pa uporabnik tristoosmice veliko bolje počuti na sprednjih sedežih, pa čeprav Peugeotov "i-cockpit" zahteva nekaj prilagajanja in privajanja na drugačen pogled na merilnike in manjši volanski obroč.

Prostornost zadaj namreč še naprej ni odlika tega avtomobila. Prostora na zadnjih sedežih je sicer načeloma dovolj tudi za odraslo osebo, vseeno pa je prostora za noge na tisti spodnji meji še sprejemljivega. Moti tudi majhen kot odpiranja zadnjih stranskih vrat, kar oteži vstopanje v avtomobil - še posebej v primeru uporabe otroških sedežev. Zato pa na zadnjih sedežih opozarjamo na režo za zrak, ki je predhodnik ni imel, enako ima 308 zadaj še naprej tudi uporabno odprtino za smuči.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Testni avtomobil je poganjal 1,2-litrski trivaljni bencinski motor z močjo 96 kilovatov (130 "konjev"), moč pa se je na kolesa prenašala prek šeststopenjskega ročnega menjalnika. Zadovoljni smo bili s tem, kar ta motor ponuja, saj je bilo to v skladu s pričakovanji. Zato pa bolj moti zelo mehak volan oziroma dejstvo, da tak 308 nima več možnosti izbire bolj športnega načina vožnje in s tem tudi trših volanskih nastavitev.

Foto: Gašper Pirman

To je sicer odlično v mestih in tudi na podeželskih cestah, kjer se 308 pelje zelo lahkotno in udobno, med ovinki pa bo nekoliko bolj dinamično navdahnjen voznik pogrešal nekaj več ostrine. Za paket Sport bo moral voznik seči po opremi GT, ki nato prinaša tudi prilagoditev odzivnosti servovolana.

Bencinski motor 1.2 puretech 130 je sicer pri novem 308 osrednja ponudba motorjev. Le z najnižjim paketom opreme je še mogoče dobiti 110-"konjsko" različico, sicer pa je na bencinski strani standard 130-"konjska" različica. Med ročnim in osemstopenjskim samodejnim menjalnikom (ta preverjeno deluje odlično) je 1.800 evrov razlike.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Cena je konkurenčna in zato je tudi doplačilo za samodejni menjalnik smiselno

In to doplačilo je prav zagotovo lahko smiselno, saj je 308 od predhodnika zadržal še eno dobro lastnost. Tako kot je bil na primerjalnem testu PRIMA kar tretji po cenovni konkurenčnosti, se zdi, da je cena tudi zdaj lahko eden od njegovih adutov.

Testni 308 je imel drugi najvišji paket opreme allure pack. Vpadljiva zelena kovinska barva je vključena serijsko, z doplačilom za ogrevane sprednje sedeže pa je bila redna cena avtomobila dobrih 25 tisočakov. Z rednim popustom (ob koriščenju financiranja Peugeot) je cena upadla pod mejo 23 tisočakov.

Doplačilo za zelo dober samodejni menjalnik je smiselno

Glede na opremo, velikost in splošno modernost avtomobila je to zagotovo dobra cena, ki bi bila lahko delno primerljiva z razred manjšimi športnimi terenci. Pri taki ceni ima tristoosmica dovolj manevrskega prostora za samodejni menjalnik, ki lahko še precej izboljša vozno izkušnjo avtomobila. Ročni menjalnik nehote nekoliko skazi siceršnjo modernost levčka.

Primerljivo velik 3008 je veliko dražji, alternativa je lahko razred manjši 2008

Ima Peugeot tudi alternative? Iz vidika prostornosti in uporabnosti bi bil to seveda lahko trendovski 3008, ki ima predvsem na zadnjih sedežih res občutno več prostora. Toda s primerljivo opremo je ta avtomobil kar dobrih sedem tisoč evrov dražji od modela 308. Cenovno pa je ta povsem izenačen s kompaktnim 2008. To je resda razred manjši avtomobil, ki pa je prostorsko kljub temu že zelo prepričljiv.