Kar dve Seatovi novosti: njuni kupci so v povprečju deset let mlajši #foto

Ravno pravi čas je Seat prenovil svoja dva pomembna prodajna stebra. Ibiza, ikona znamke, še poudarja svojo modno plat, z digitalizacijo notranjosti pa stopa naproti mlajšim kupcem, ki sta jim povezljivost in digitalna integracija vse pomembnejši. Sočasno je v Slovenijo pripeljala tudi prenovljena arona, ki nosi pomembno prodajno breme v vse bolj priljubljenem segmentu in se lahko pohvali s praktično enakimi tehnološkimi popravki kot ibiza. Nekaj razlik je v hierarhiji paketov opreme, ibiza je na voljo tudi z osnovnim atmosferskim motorjem in posledično nižjo vstopno ceno (12 tisoč evrov). Pri aroni se vse začne z nekoliko več serijske opreme in močnejšim motorjem z 81 kilovati, zato je tudi vstopna cena višja (16.500 evrov).

Novosti pri obeh prenovljenih modelih so na tiskovni konferenci predstavili kar skupaj. Ibiza in arona namreč slonita na enaki koncernski arhitekturi MQB A0 in sta na ceste pripeljali istega leta, pri obeh pa so zato lahko uporabili enake tehnološke in motorne nadgradnje.

Dvoboj, v katerem je rezultat že znan

Že ptički na veji čivkajo, da se vse več kupcev v zadnjih letih raje odloči za nakup športnega terenca kot enega izmed modelov, ki prihajajo s t. i. klasičnih avtomobilskih segmentov. Nič kaj drugače ni pri ibizi in aroni. Ibiza kot ikona znamke je leta 2017 vstopila v peto generacijo in jo izdelujejo že vse od leta 1984, a kupcev tradicija ne zanima prav veliko. Istega leta je namreč luč sveta ugledala arona, ki je z enakimi oblikovnimi geni, motorji in arhitekturo ibizi takoj pokazala, v katero smer se bodo nagnile prodajne številke.

Arona je v Evropi drugi najbolje prodajani Seatov model, pri nas pa ima skupaj z ibizo od 30- do 35-odstotni tržni delež znotraj znamke. Ni treba posebej poudarjati, kako zelo veseli so pri uvozniku, da sta ta dva modela kar skupaj v prenovljeni obliki zapeljala na naše ceste.

Prodajne številke 2020 2021 (jan.-avg.) 2022 (napoved) seat ibiza 219 192 250-300 seat arona 269 268 450-500

Pri ibizi je vstopna cena postavljena pri 13.500 evrih (oziroma 12 tisoč evrih z upoštevanim popustom ob financiranju). Paket reference je na voljo izključno s pogonom CNG, na voljo sta še paketa style in FR. Foto: Gašper Pirman

Težko je spregledati nov položaj sprednjih meglenk

Manj vizualnih sprememb je pri zunanjosti, še posebej pri ibizi, kjer so z malenkostmi le izpopolnili njen že tako privlačen videz. Žarometi so postali serijsko LED, kaligrafski napis na prtljažnih vratih prinaša nekaj svežine, drugačne barve pa bodo poskrbele, da se bo na cesti ločila od preostalih ibiz. Podobno vidimo tudi pri aroni, a je zraven dobila še nove odbijače in okrogle meglenke, ki bodo pod glavnimi žarometi.

Mehke površine in osvetljene prezračevalne šobe

Več sprememb je v notranjosti, pri čemer je zanimivo, da so spremembe pri obeh avtomobilih skoraj enake oziroma da sta si oba avtomobila v notranjosti zelo podobna. V ospredju je na sredini armaturne plošče nataknjena prosto stoječa večopravilna enota z zaslonom na dotik, ki je zdaj večja in postavljena višje. Med glavnimi poudarki prenove potniške kabine so še na dotik mehka armaturna plošča, ambientalna osvetlitev in osvetlitev prezračevalnih šob. Razen osnovnega paketa pri ibizi so vse izvedenke opremljene še z digitalnimi merilniki.

Med motorji so pri ibizi v ponudbi litrski bencinski agregati z razponom moči 59, 70 in 81 kilovatov, na voljo je še različica na stisnjen zemeljski plin s 66 kilovati. Pri aroni sta na voljo litrski bencinar z 81 kilovati in 1,5-litrski bencinar s 110 kilovati. Tudi pri aroni je na voljo motor, ki deluje na stisnjen zemeljski plin.

Pri aroni se cene začnejo pri 18 tisoč evrih (s popustom 16.500 evrih), a kupec tukaj dobi močnejši motor in višji paket opreme v primerjavi z ibizo. Na voljo so še paketi style, experience in FR. Foto: Gašper Pirman

Digitalni merilniki so serijski pri vseh paketih opreme, razen pri vstopnih paketih pri obeh modelih. Foto: Gašper Pirman

Na prtljažnih vratih oba modela krasi nov kaligrafski napis, ki popestri videz zadka. Foto: Gašper Pirman