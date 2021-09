Kriza in koronaleto, dobički nekaterih avtotrgovcev pa rekordni

Lansko leto je zaradi epidemije covid-19 močno vplivalo tudi na avtomobilsko industrijo. Prodajni saloni so bili nekaj mesecev zaprti in posledično se je zmanjšala tudi prodaja novih avtomobilov. Kljub manjšemu prometu pa nihče med avtotrgovci lani ni presegel pol milijarde evrov prometa. Pa vendar so se dobički nekaterih močno zvišali. Najbolj izstopa rekordnih 14,4 milijona evrov dobička družbe Porsche Slovenija, kažejo podatki poslovnega imenika Bizi.

Po dobičku v Sloveniji nihče med avtotrgovci ni kos družbi Porsche Slovenija, ki je v zadnjih petih letih zaslužila 63 milijonov evrov. Foto: Gašper Pirman

Porsche Slovenija je od leta 2016 do konca lanskega leta dobiček povečal za 30 odstotkov, v teh petih letih pa skupno ustvaril 63 milijonov evrov dobička. Po prometu jim je v zadnjih letih sledila le družba Renault Nissan Slovenija, ki je predlani še ustvarila več kot pol milijarde evrov prometa. Lani so se prihodki zmanjšali in tudi dobiček se je prepolovil. Na drugi strani je Porsche Slovenija kljub nižjemu prometu s prodajo novih in rabljenih avtomobilov dobiček povečal za 800 tisoč evrov.

Ker njihovih podatkov še ni v bazi, v pregledu med večjimi avtotrgovci tako manjkajo Toyota Adria, Avto Škafar, Preskok, Toyota Center Ljubljana, Avto Slak, Avto Moste, AC Kondor in Avtoplus Koper.

Vsak tretji prodajalec avtomobilov je "espejevec"

Prodaja avtomobilov v Sloveniji ostaja priljubljena gospodarska panoga, v kateri pa se obsegi poslovnih uspehov močno razlikujejo. Trenutno je v tej panogi aktivnih 1.252 poslovnih subjektov (letos so odprli 80 novih in zaprli 65), med katerimi pa je kar 463 samostojnih podjetnikov. Vsaj tretji prodajalec avtomobilov v Sloveniji je torej "espejevec".

Le redkim podjetjem pa je uspelo ustvariti resnično visoke prihodke in dobičke. Tako je imelo lani le 47 trgovcev (3,7 %) več kot deset milijonov evrov prometa, 18 (1,4 %) več kot 50 milijonov evrov in le pet (0,3 %) več kot 100 milijonov evrov prometa. Vsaj en milijon evrov prometa je uspelo ustvariti 245 trgovcem (19,5 %), sto tisoč evrov − kolikor na primer stane nova limuzina premijskega segmenta − pa 658 trgovcem (52 %).

Primerjava rasti dobičkov med nekaterimi največjimi avtotrgovci:

2020 2019 2018 Porsche Slovenija 14,4 mio 13,6 mio. 12,4 mio. Renault Nissan Slovenija 3,4 mio. 7,2 mio. 8,4 mio. Porsche Inter Auto 4,2 mio. 4,2 mio. 3,9 mio. P Automobil Import 3,6 mio. 4,1 mio. 3,8 mio. KMAG 2,3 mio. 3,7 mio. 3,6 mio. Summit Motors -0,9 mio. 1,2 mio. 2,0 mio. Miveks 1,2 mio. 1,2 mio. 0,947 mio. C Automobil Import 0,495 mio. 2,09 mio. 1,7 mio. Hyundai Auto Trade 0,426 mio. 1,2 mio. 0,494 mio.

Primerjava rasti prometa med nekaterimi največjimi avtotrgovci:

2020 2019 2018 Porsche Slovenija 496 mio. 566 mio. 532 mio. Renault Nissan Slovenija 426 mio. 557 mio. 535 mio. Porsche Inter Auto 246 mio. 276 mio. 256 mio. Autocommerce 133 mio. 178 mio. 169 mio. KMAG 93 mio. 103 mio. 102 mio. P Automobil Import 99 mio. 99 mio. 95 mio. Hyundai Auto Trade 56 mio. 75 mio. 69 mio. Summit Motors 76 mio. 94 mio. 125 mio. C Automobil Import 58 mio. 78 mio. 76 mio.

Med poslovno najuspešnejšimi v Sloveniji je tudi podjetje P Automobil Import, ki skrbi za uvoz in prodajo avtomobilov znamke Peugeot. Foto: Gašper Pirman

Devet jih je zaslužilo več kot milijon evrov

Medtem ko so podatki o prometu neposredno vezani na prodajo, servisiranje in preostale storitve posameznih trgovcev, so dobički odvisni tudi od morebitnih naložb in računovodskega prikaza poslovanja. Drugi najuspešnejši po dobičku je bil Porsche Inter Auto s 4,2 milijona evri, sledita mu podjetje P Automobil Import (uvoznik znamke Peugeot) s 3,6 milijona in Renault Nissan Slovenija s 3,4 milijona evrov dobička.

Skupno je imelo devet trgovcev vsaj en milijon evrov dobička. Med temi so tako uvozniki avtomobilskih znamk kot tudi zasebni avtotrgovci. Tak primer je podjetje Miveks iz Brezovice, ki je lani ustvarilo že 58 milijonov evrov prometa in imelo 1,2 milijona evrov dobička.

Le vsak deseti trgovec je zaslužil za novi povprečni avtomobil

Dobički preostalih so precej bolj skromni, in to tudi zato, ker se morajo zasebni trgovci spoprijemati tudi z naložbami v svoje salone, izpopolnjevati servisne delavnice in podobno. Med vsemi 1.252 uradno registriranimi in aktivnimi avtotrgovci jih je 134 takih, ki imajo vsaj 30 tisoč evrov dobička, le 49 pa jih ima 100 tisoč evrov, medtem ko jih ima zgolj devet po en milijon evrov dobička. Vsak deseti avtotrgovec bi si torej z dobičkom hipotetično lahko konec leta privoščil novi povprečni športni terenec za 30 tisočakov.