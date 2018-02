Je tudi Lešnik dobil bonus? "Za 'zvezdo' delamo s ponosom."

"Seveda nismo mi edini razlog, a je dizajn eden glavnih za uspeh," dosežke Mercedes-Benza ocenjuje Robert Lešnik, vodja zunanjega oblikovanja. Foto: Gregor Pavšič

Novi 'baby' mercedes v senco postavil celo Roberta Lešnika?

Rekordni poslovni rezultati in novi avtomobili iz Stuttgarta

Že ob koncu prejšnjega tedna smo poročali o rekordnih dobičkih in nagradah zaposlenim pri nemškem Daimlerju. Osrednja znamka Mercedes-Benz zato doživlja pomembne dneve, saj je objavo poslovnih rezultatov pospremila še svetovna premiera novega mercedes-benz razreda A, pred dnevi pa so v Dusseldorfu razkrili še novo generacijo kombija sprinter.

Daimler po vsem svetu zaposluje 289 tisoč ljudi. Lani je svoj dobiček povečal na 14,7 milijarde evrov (predlani 12,9 milijarde evrov). To je podlaga za rekordno visok dodatek k plači v višini 5.700 evrov bruto, ki ga bo dobilo 130 tisoč zaposlenih v Nemčiji.

Lešnik: Oblikovanje eden glavnih razlogov za uspeh Mercedes-Benza

Eden pomembnejših akterjev Mercedes-Benza je tudi Robert Lešnik, vodja zunanjega oblikovanja. Lešnik priznava, da je bil nov dizajn mercedesov med ključnimi razlogi za prodajni preporod znamke v zadnjih letih in zdajšnje vodilno mesto v premium segmentu na svetu.

"Mi smo eden najpomembnejših dejavnikov in razlogov, zakaj se trenutno tako dobro služi in da smo leta 2016 postali številka ena v premium razredu. Po mojem mnenju zagotovo zaradi dizajna vozil. Povsem smo jih prenovili. Očitno smo zadeli okus. Bilo je precej sprememb, kupec pa jih je razumel. Seveda nismo mi edini razlog, a je dizajn eden glavnih za uspeh. Avtomobili, ki smo jih oblikovali pred tremi ali štirimi leti, se danes prodajajo kot vroče žemlje. Vsekakor sem na to ponosen, saj sem del tega uspeha," je za Siol.net povedal Lešnik.

Predsednika Daimlerja Dietra Zetscheja na uradnih dogodkih največkrat vidimo v kavbojkah in supergah. Foto: Mercedes-Benz

"Vsi čutimo ponos ob delu za 'zvezdo'"

Pred meseci nam je priznal, da je že večkrat dobil ponudbe za službo od konkurenčnih proizvajalcev, a da se pri Mercedes-Benzu zares dobro počuti in da je to zanj trenutno "najustreznejše mesto". Pomembno vlogo pri tem igra tudi predsednik Dieter Zetsche, ki se mu je uspelo s karizmo zavihteti v vrh prepoznavnih avtomobilskih menedžerjev. Z njim jim je pri Daimlerju uspelo uvesti tudi bolj sproščen slog oblačenja in nastopov na uradnih dogodkih.

"Danes je veliko različnih avtomobilskih znamk. Malo je tistih, s katerimi se lahko poistovetiš in pri katerih imaš občutek, da si del neke družine. Ponos dela za 'zvezdo' se da začutiti v nekaj podjetjih, a teh ni veliko," razlaga Lešnik.

Bonus, ki predstavlja več kot tri povprečne bruto slovenske plače

In še glede bonusa 5.700 evrov. Ga je dobil tudi on in kaj denar zaposlenim – bonus predstavlja več kot tri povprečne slovenske bruto plače – dejansko pomeni.

Lešnik: "Jaz ne spadam v to skupino, ker sem del menedžmenta in imam drugačne pogodbe in dobimo druge vsote. V Nemčiji ta bonus dobijo zaposleni v proizvodnji in tudi nižji oblikovalci, ki niso del menedžmenta. To je tudi del našega uspeha. Vsekakor je celotna ekipa ponosna, da smo to dosegli. Če dobiš dodatno plačo, je seveda še toliko bolje."