Novi 'baby' mercedes v senco postavil celo Roberta Lešnika?

Mercedes-Benz razred A: Včeraj v Amsterdamu, aprila že v Sloveniji

Mercedes-Benzov novi razred A je oblikovno predvsem evolucija in zato ključne novosti predstavlja predvsem z novo platformo infozabavnosti, digitalizacije in umetne inteligence. Slovenski oblikovalec Robert Lešnik izpostavlja nižji nos in velika kolesa, 'infotaiment' inženirji pa njihov prvi zaslon, občutljiv za dotik, in napredno govorno interakcijo med voznikom in avtomobilom.

Video: Mercedesov šov v Amsterdamu

Lešnik: Novi razred A je še ena stopnja našega oblikovalskega jezika, ki smo ga leta 2012 začeli prav s predhodnikom. Foto: Gregor Pavšič Morda še pri nobenem novem avtomobilu ni bilo izrečenih več besed o notranjosti, novih platformah infozabavnih vsebin in vse bolj pomembni umetni inteligenci (in manj o motorjih, tehniki …) kot včeraj v Amsterdamu ob svetovni premieri novega mercedes-benza razreda A. To je sicer dokaj razumljivo, kajti prav to je tisti avtomobil, ki vodilnemu svetovnemu proizvajalcu premium avtomobilov prinaša največji delež novih strank in obenem najuspešnejše nagovarja mlajše kupce. Čeprav najmanjši, je razred A danes bolj napolnjen z najnovejšimi tehnologijami kot elitni razred S.

Je zunanjost potem še pomembna? Izzvali smo slovenskega oblikovalca Roberta Lešnika …

"Prav gotovo ostaja zunanjost zelo pomemben element vsakega novega avtomobila. Morda bo 'notranja' vsebina pomembnejša pri vozilih za sisteme 'car sharinga', ki jih torej le uporabljamo, in ne dejansko kupimo," je za Siol.net povedal Robert Lešnik, vodja zunanjega oblikovanja pri Mercedes-Benzu, ko smo ga podražili, ali se nemara tokrat zdi nekoliko zapostavljen ob tolikšni pozornosti digitalnim zaslonom in umetni inteligenci najnovejšega 'baby' mercedesa.

"Ko smo leta 2012 predstavili takratni razred A, je bil najbolj progresivni avto v svojem razredu. Novi nadaljuje to pot in je na nekaterih področjih še bolj skrajen. Sprednji del z masko smo znižali za 55 milimetrov. Predpisi za varnost pešcev so vsako leto bolj strogi, a nam je vseeno uspelo doseči to znižanje. Tudi žarometi so veliko nižji. Poleg tega znižanja pa so zdaj večja tudi kolesa. Ne samo platišča, ampak zunanji premer gume. Pri konkurenci je ta 645 milimetrov, mi pa imamo 660 milimetrov. To je praktično kolo od razreda C. S tem avto postane bolj športen," je ključne zunanje oblikovalske prednosti novega razreda A izpostavil Lešnik.

Izza volana: Dva združena 10-palčna zaslona pustita vtis

Ko smo se v Amsterdamu usedli v novi razred A, se je bilo izza volana nemogoče izogniti vtisu novega vodoravnega digitalnega zaslona od armature vse prek sredinske konzole. Mercedes ima prvič digitalni zaslon, občutljiv za dotik, in ta deluje zares zelo hitro in učinkovito.

Skupaj z malima drsnikoma na volanskem obroču (enako kot pri razredih E in S) in novo večjo drsno ploščo na sredinskem grebenu (z rahlimi vibracijami nudi dober povratni učinek premikanja) nudi veliko možnosti prilagajanja in zanimivo digitalno izkušnjo. Možnosti je dejansko preveč, da bi jih lahko preverili že prvi večer ob svetovni premieri vozila, zato temeljitejši preizkus zagotovo še sledi.

Zatrdimo pa lahko naslednje: po zaslugi nove notranje digitalne ureditve bo lahko Mercedes-Benz zagotovo prodal veliko novih razredov A, in ta avtomobil prav skladno z včerajšnjo premiero kaže tudi na drugačno avtomobilsko perspektivo nove generacije kupcev. Ti želijo poenostavljeno izbiro motorjev in kar najbolj digitalno in s telefoni povezljivo notranjost.

Novi mercedes deluje dinamično in športno, oblikovno pa morda bolj "nemško" in manj čustveno. Avto je dolg 4,41 metra in ima 2,72 metra medosne razdalje. Foto: Mercedes-Benz

V notranjosti ima voznik možnosti tudi dveh združenih zaslonov na dotik, vsak od njiju je velik dobrih deset palcev. Odzivnost zaslona je zelo dobra. Foto: Mercedes-Benz

Večja drsna plošča na sredinskem grebenu. Med pomikanjem skozi menije voznik čuti rahle tresljaje in tako so premiki bolj naravni. Foto: Mercedes-Benz

Kakšen bo domet novega najmanjšega mercedesa v Sloveniji?



Mercedes-Benz je prvi razred A predstavil pred 20 leti. Ena bolj prelomnih je bila prav tretja generacija, ki so jo leta 2012 svetovni javnosti predstavili prav iz Slovenije. Takrat so znamko Mercedes-Benz začeli prvič izdatneje usmerjati k mlajši populaciji, pridružili so se tednom mode (Fashion Week) in predstavili novo filozofijo oblikovanja. Danes je povprečni voznik razreda A deset let mlajši kot pri predhodniku.



"Naša pričakovanja ob prihajajočem novem modelu so velika. Predstavlja našo najpomembnejšo novost v letošnjem letu. Tako kot njegov predhodnik bo tudi ta model revolucionaren. Razkril bo novo smer oblikovanja mercedesov v naslednjih letih, hkrati pa nov standard notranjega udobja, tehnologije in povezljivosti. Začetek prodaje je predviden za drugo polovico aprila. Cene trenutno še nimamo, pričakujemo pa, da večjih odstopanj od dosedanjega modela ne bo," nam je povedal Andrej Bergant, direktor veleprodaje osebnih in lahkih dostavnih vozil Mercedes-Benza v Sloveniji.



V Sloveniji so od leta 2012 prodali okoli 550 razredov A, največ prav lani.

Zakaj ima mercedes zaslon na dotik in zakaj nima upravljanja vozila s kretnjami rok kot BMW?

V Amsterdamu smo se pogovarjali tudi z Georgeem Wassingom, ki je pri avtomobilu predstavljal področje umetne inteligence in razvoja infozabavne zasnove. Mercedes-Benz je sprejel zaslone, občutljive za dotik, v nasprotju z BMW pa za zdaj ni niti sluha o upravljanju vozila s kretnjami rok.

Wasssing: "Zaslon, občutljiv za dotik, smo si želeli, ko bi ta res deloval dobro. Nismo ga želeli uporabiti zgolj zato, ker ga imajo tudi drugi proizvajalci. Pri 90 odstotkih funkcij smo želeli, da bi voznik želeno dobil z enim ali največ dvema klikoma. Ni bilo preprosto, toda vmesnik je prilagojen kar najhitrejši uporabi. To pomeni, da je voznik še vedno osredotočen na cesto, in to nam je zelo pomembno. Zakaj nimamo upravljanja z gestami? Preprosto tega za zdaj še ne moremo narediti tako, da bi bilo iz vidika uporabnika res dobro. Tega v prihodnje ne izključujemo, a šele ko bo tehnologija zrela za resno uporabo."

Razred A ima lahko nameščena tudi 19-palčna kolesa. Foto: Gregor Pavšič

Zanimivost: za potnike na zadnji klopi dva priključka novega tipa USB-C. Foto: Gregor Pavšič

Avto razume narečja in zgolj posredne glasovne ukaze

Umetna inteligenca je v avtomobilski industriji po elektromobilnosti in avtonomnih vozilih prav gotovo naslednja 'velika stvar'. Mercedes-Benz je sodeč po novem razredu A na to pot dobro pripravljen, te platforme pa bodo igrale pomembno vlogo pri prodajni statistiki znamk premium razreda v prihodnje. Umetna inteligenca je namenjena predvsem lažji interakciji voznika z avtomobilov, poudarjanje vloge 'gadgeta' na štirih kolesih in tudi zagotavljanjem večje ravni zbranosti. Voznik, ki v preprostem jeziku komunicira z avtomobilom, je prav gotovo bolj varen kot tisti, ki mora s prstom med vožnjo brskati po zaslonih in podmenijih.

Se spomnite Kitta iz kultnega Knight Riderja? Pogovor voznika in avtomobila iz televizijske serije v realnost …

Kdor je bil navdušenec nad legendarno serijo Knight Rider, Davidom Hasselhoffom in avtomobilom Kitt, bi to novo avtomobilsko filozofijo lahko sprejel. Mercedesova platforma MBUX namreč ne zahteva glasovnih ukazov prek vnaprej natančno določenih fraz, temveč začenja razumeti pogovorni jezik, prepoznava narečja, zna sklepati in se obenem od 'svojega' voznika tudi učiti. Voznik lahko torej avtomobilu izreče zgolj posredne ukaze in ta ga razume.

''Ta sistem lahko spremeni način interakcije z avtomobilom. MBOX spremeni avto v telefon na kolesih,'' je v Amsterdamu samozavestno zatrdil Dieter Zetsche, predsednik Mercedes-Benza.

Slovensko avto sicer ne zna, zato pa loči evropsko in ameriško angleščino



Primer: voznika med vožnjo v avtomobilu zebe. Namesto da bi izrekel zvočni ukaz in narekoval vozilu, kolikšno temperaturo si želi, preprosto reče (seveda v angleščini) 'zebe me'. Vmesnik samodejno prilagodi temperaturo. Če jo bo voznik še dodatno zmanjšal, si bo avtomobil to zapomnil in se tako učil.



Slovenščine pričakovano ni med 23 jeziki, ki jih trenutno Mercedes-Benzov vmesnik razume. Med temi jeziki so tudi posamezne različice jezikov. Tako sistem na primer razlikuje med evropsko in ameriško angleščino.



To so sicer funkcije, ki jih na najrazličnejših platformah že poznamo in so že vsaj dve ali tri leta med glavnimi temami sejmov zabavne tehnologije kot je CES v Las Vegasu.



Večina procesov in baz podatkov je pri MBUX sestavni del sistema v vozilu in torej ne funkcionira prek 'oblaka' ter zato tudi ni neposredno odvisna od mobilne povezave.

Za zdaj trije motorji

Novi mercedes-benz razreda A bo ob prihodu na trg na voljo s tremi motorji. To bosta 1,4-litrski (s funkcijo izkopa valjev) in dvolitrski štirivaljni bencinski motor, ob tem pa še novi 1,5-litrski dizelski motor.

Modeli razreda A ob prihodu na trg

A 200 A 200 A 250 A 180 d Moč (kW): 120 120 165 85 Navor (Nm): 250 250 350 260 Pospešek do 100 km/h 8,0 s 8,2 s 6,2 s 10,5 s Naj. hitrost: 225 km/h 225 km/h 250 km/h 202 km/h

