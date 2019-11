Ford: številka 1 med dostavniki v Evropi zapeljuje z novimi atributi

Zvezdnik prihaja še močnejši

Kombi za prevoz oseb Ford Tourneo Custom je prava zvezda v svojem razredu. Zdaj je še uspešnejši.

Kombi že dolgo ni več samo gospodarsko vozilo, ampak tudi idealno družinsko in poslovno vozilo.

Ford je prvi, ki je ponudil pogonski sklop mHEV v razredu dostavnikov na modelu Ford Tourneo Custom. S tem bo dodatno okrepil svoj vodilni položaj v prodaji dostavnikov na trgih EU, saj bo novi pogonski sklop izredno zanimiv za kupce, ki še posebej iščejo manjše stroške lastništva. Blagi hibridni pogon namreč zagotavlja kar do 8 odstotkov manjšo porabo goriva v primerjavi s klasičnim dizelskim pogonom.

Že lani je Ford Tourneo Custom osvojil kar 28 odstotkov kupcev več kot leto pred tem. Letos pa je trg napadel s še zmogljivejšimi in varčnejšimi dvolitrskimi dizelskimi motorji EcoBlue, novimi pogonskimi sklopi EcoBlue Hybrid in dovršenimi asistenčnimi tehnologijami.

Notranjost s številnimi odlagalnimi površinami, ergonomsko oblikovanimi sedeži in z zmanjšanim hrupom v kabini, precej poveča udobje potnikov.

Kateri model izbrati? Ford Transit Custom kombi je namenjen podjetnikom pri prevozu velikega števila potnikov, ima trpežne materiale ter do devet sedežev. Ta model je prva izbira naših zimskih junakov SZS, saj za doseganje vrhunskih rezultatov potrebujejo tudi odlična, zanesljiva vozila. Ford Tourneo Custom je namenjen družinam, notranjost je podobna osebnim vozilom. Je bogato založen z dodatno opremo. Transit Custom Tourneo Custom do 3,4 metra dolg tovorni prostor (z loputo širine 59 cm in višine 20 cm pod sovoznikovim sedežem) posamično odstranljivi potniški sedeži z možnostjo obračanja tovorni prostor velikosti do 8,3 kubična metra 5 zvezdic Euro NCAP nosilnost do 1.455 kilogramov 6 USB-priključkov v potniškem prostoru prostor za tri evropalete, naložene do višine enega metra 10 zvočnikov poklopni strešni nosilci z nosilnostjo do 130 kilogramov 14 prezračevalnih šob v potniškem prostoru 1.320 krat 1.030 mm velika odprtina bočnih vrat 10 odlagališč za plastenke najširši tovorni del med kolotekoma v razredu materiali iz osebnih vozil izboljšana izolacija

Tehnologije, ki vidijo in čutijo namesto nas

Tourneo Custom uspešno zavaruje tako voznike kot potnike. To dokazuje najvišja ocena na testu Euro NCAP – pet zvezdic.

Hiter tempo življenja zahteva od voznikov več kot samo popolno zbranost, od njih zahteva tehnologijo Ford.

OVIRE: vozniki smo pri vožnji včasih raztreseni, čeprav se trudimo popolnoma osredotočeno prevoziti načrtovano razdaljo. Kljub nabrušenemu fokusu nas včasih preseneti temno oblečen pešec ob cesti, ki neprevidno skoči na cestišče. Pri novem Tourneu Customu je sistem za preprečevanje naleta še izboljšan, saj deluje tudi ponoči.

PROMETNI ZNAKI: včasih v trenutku nepazljivosti spregledamo tudi prometni znak. Aktivirana kamera za prepoznavanje prometnih znakov najprej zazna omejitev hitrosti, nato pa sistem samodejno prilagodi najvišjo hitrost na to vrednost. S tem inteligentnim omejevalnikom hitrosti Tourneo Custom omogoča popoln nadzor nad hitrostjo. Ni več ovir, da se ne bi mogli osredotočiti le na vožnjo.

MRTVI KOT: med prehitevanjem na avtocesti se vsakomur lahko zgodi, da ni absolutno pozoren na vozilo v mrtvem kotu ali pa ga preseneti prehitevajoče vozilo z desne. Sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu z uporabo radarja zazna vozila v mrtvem kotu. To je naša najboljša pomoč pri menjavi voznega pasu.

Nadgradnja sistema: sistem BLIS+ nas opozarja na vozilo v mrtvem kotu vzvratnih ogledal, saj namreč nadzira mrtvi kot osnovnega vozila in priklopnika, če je ta priklopljen.

Ford Tourneo Custom izstopa z novo dinamično masko pred motorjem in značilnimi sprednjimi lučmi. Vse različice so opremljene z dnevnimi lučmi, zmogljivi ksenonski žarometi za doplačilo pa poskrbijo za vrhunsko osvetlitev v vseh pogojih.

VOZNI PAS: napredni sistem za opozarjanje na nenamerno menjavo smernega pasu nam pomaga ostati na voznem pasu, če vozilo zazna, da naključno drsimo s svojega voznega pasu. Vozilo nas bo na to opozorilo z vibriranjem krmila in prikazovanjem opozorila.

PARKIRANJE: z aktivnim parkirnim pomočnikom je vzvratna vožnja še lažja. Stebrički, kolesa, nizke ograje zaradi kamere za vzvratno vožnjo na osrednjem zaslonu niso več nikakršna ovira. Sistem za preprečevanje naleta (Cross Traffic Alert) pa nas opozarja na vozila, ki se nam približujejo, ko vzvratno zapuščamo parkirišče, ali v primeru slabe vidljivosti.

Odzivnejši in močnejši s Fordom Tourneom in Transit Custom

Ford Tourneo Custom se dobro znajde kot del voznega parka za ponudnike poslovnih prevozov, odlično se počuti kot pomemben član velike družine in kot sopotnik na nepozabnih pustolovščinah ob koncu tedna.

Za vrhunsko vozno izkušnjo s Fordom Tourneom in Transit Custom skrbijo najnovejši izjemno zmogljivi dizelski motorji Ford EcoBlue TDCi. Odlikujejo jih moč, čisto delovanje in zanesljivost. Zmogljivost vozila pa se odraža tudi v večji vlečni moči pri prevozu do devet potnikov in prtljage.

Šeststopenjski samodejni menjalnik zagotavlja tekočo vožnjo, še posebno ob prometnih konicah z veliko ustavljanji in speljevanji. Menjalnik omogoča ročno menjavanje prestav, v zahtevnejših razmerah pa lahko prestavo tudi blokiramo. PRIJAZNO DO OKOLJA: dizelski 2.0-litrski motorji so na voljo v novi različici s 136 KW in 415 Nm navora in ustrezajo najstrožjim standardom glede izpustov.

Do okolja prijazne izpuste zagotavlja tekočina na osnovi sečnine in vode AdBlue, ki dušikove okside spremeni v neškodljivi dušik in vodno paro. Filter za saje pa zmanjša količino trdnih delcev v izpušnih plinih za več kot 99 odstotkov. Sistem za samodejno ustavitev motorja Start-Stop nam v kolonah in pred semaforjih omogoča maksimalno varčno porabo goriva. V mestih lahko porabo goriva zmanjšamo za do 10 odstotkov.

Predvidena kombinirana poraba v l/100 km Pogonski sklop Menjalnik Ecoblue EcoBlue Hybrid 2,0-litrski s 136 kW (185 KM) ročni 7.1-8.9 7.0-8.7 2,0-litrski s 96 kW (130 KM) ročni 7.1-8.9 7.0-8.5 2.0-litrski s 96/ 136 kW (130/185 KM) samodejni 7.7-9.5 ni podatka

OPREMA:

Za ljubitelje razkošja

Za tiste, ki potrebujejo nekaj več, je na voljo prestižna različica Titanium X, ki serijsko vključuje polno usnjeno oblazinjenje, SYNC 3 z glasovnim upravljanjem in navigacijski sistem, vzvratno kamero in biksenonske žaromete.

Za bolj drzne

Ford misli tudi na tiste, ki želijo, da njihovo vozilo izraža njihov "atletski" značaj. Na voljo je izrazito dinamično vozilo s skladnim videzom – različica Sport, ki združuje motor s 185 KM, ima ves komplet dodatkov za zunanjost, vključno z dvojno črto na pokrovu motornega prostora in unikatnimi 17-palčnimi platišči iz lahke zlitine ter delno usnjeno oblazinjenje notranjosti.

Še ambicioznejši s Fordovimi gospodarskimi vozili

Učinkovita in priročna gospodarska vozila Ford so kot najbolj zvesti sodelavci – nanje se upravljalci voznih parkov vedno lahko zanesejo, zato si iz pestre ponudbe gospodarskih vozil Ford poiščite tisto, ki najbolje ustreza vašim poslovnim zahtevam.

Podjetje lahko z vključitvijo gospodarskih vozil Ford v svoj vozni park okrepi svoj ugled v poslovnem svetu, pokaže svojo napredno naravnanost in usmerjenost k izpolnjevanju ciljev ter ne nazadnje svojo zavezo k ohranjanju okolja.

VIDEO: Prodaja vseh Fordovih vozil v Evropi narašča

Prihodnost gospodarskih vozil je električna

Ford po prodaji v segmentu lahkih gospodarskih vozilih tudi konec septembra 2019 ostaja številka ena med znamkami gospodarskih vozil.

Vodilni v tem segmentu je model Ford Transit.

Ford misli na prihodnost. Tako je postal prvi serijski proizvajalec s ponudbo tehnologije priključnih hibridov v segmentu enotonskih dostavnikov. Prihodnje leto pa bo stekla tudi izdelava povsem električnega Ford Transita, podjetniki pa bodo imeli na voljo še širšo izbiro med dostavniki.

Med drugim bo na voljo Ford Custom Plug-In Hybrid (priključni hibrid), ki bo na voljo v različnih izvedbah s konkurenčno nosilnostjo in vgrajeno povezljivostjo ter značilno zmogljivostjo in trpežnostjo. Električni pogonski sklop bo zagotavljal dnevni doseg za mestna podjetja v vseh vremenskih pogojih in v celotni življenjski dobi vozila. Podjetnikom bo omogočal, da opravljajo vožnje z ničelnimi izpusti in brez strahu glede dosega, saj bo omogočal vožnjo brez emisij na razdalji do 50 km oziroma doseg 500 km z uporabo podaljševalnika dosega.

Pilotni projekti testiranja in praktične uporabe vozil že potekajo v Londonu, Valenciji in v Kölnu. Na osnovi pridobljenih podatkov bo izbira električnih vozil v prihodnje še pogostejša poslovnih uporabnikov.

Zakaj za svoj vozni park izbrati gospodarska vozila Ford?

Ford si prizadeva vpeljati kompletne rešitve za stranke oziroma lastnike Fordovih gospodarskih vozil. To pomeni, da uvajajo večje število sodobnih vozil in krepijo svoje servisne storitve.

Z vključevanjem partnerskih ponudnikov lastniki Fordovih vozil še hitreje uspešno zaključujejo svoje posle in si lahko zastavljajo še ambicioznejše cilje.

Pri tem jim je še posebej v pomoč lahko blagi hibrid Custom, ki z uvedbo prilagojenega načina vožnje ECO znižuje stroške lastništva. Način ECO optimalno prilagodi konfiguracijo vozila in nastavitve ter tako omogoča večje prihranke goriva.

Modularno zastavljena potniška kabina omogoča preureditev sedežev glede na naše želje. Lahko sedimo kot v konferenčni dvorani: šest individualnih sedežev v zadnjih dveh vrstah lahko postavimo tako, da si potniki sedijo nasproti in nemoteno komunicirajo.

