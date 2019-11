Najbolj priljubljen slovenski "pickup" ima nove adute

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trg poltovornjakov v Sloveniji je v znamenju prevlade Fordovega rangerja, ki je letos sicer dobil resnejšega tekmeca z novim mitsubishijem L200. To sta tudi dva najbolje prodajana poltovornjaka oziroma "pickupa" na slovenskem trgu. Prvo trojico dopolnjuje še Toyotin hilux.

Serijsko bo prepoznal in zaviral pred pešci

Prenovljeni ranger je na voljo v izvedbah z enojno, podaljšano in dvojno kabino. Štirikolesni pogon je del serijske opreme, uporabniki pa lahko s tipko kar med vožnjo (do hitrosti 110 kilometrov na uro) izbirajo med dvokolesnim pogonom, ki zagotavlja nižjo porabo, ter dvema štirikolesnima načinoma pogona – z visokim in nizkim prestavnim razmerjem.

Ranger je prvi v svojem razredu serijsko opremljen s sistemom za preprečevanje trčenja z zaznavanjem pešcev. Na voljo je tudi aktivna pomoč pri parkiranju. Dobil je tudi osveženo masko, meglenke LED in tudi nov (lažji) način odpiranja vrat kesona.

En dizelski motor, na voljo tri različne zmogljivosti

Za pogon bo skrbel le še dvolitrski dizelski motor, ki bo na voljo v treh različicah (96, 125 in 157 kilovatov). Za prenos moči skrbita šeststopenjski ročni ali desetstopenjski samodejni menjalnik.

Brez upoštevanja popusta (pri vseh različicah dva tisoč evrov) se cene rangerja z enojno kabino začnejo pri slabih 28 tisočakih. Ena najvpadljivejših različic wildtrak stane vsaj 39 tisoč evrov (z desetstopenjskim samodejnim menjalnikom 41 tisočakov). Cene raptorja se začnejo pri 54 tisoč evrih. Omeniti velja še vmesno opremo limited, ki je od wildtraka cenejša za približno dva tisoč evrov.

Foto: Ford

Foto: Ford