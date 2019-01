Dvanajst najdražjih avtomobilov leta 2018 #foto

Kljub nekaterim napovedim, da se bliža nova gospodarska kriza, stari in redki avtomobili še vedno pridobivajo vrednost, prodajajo jih za nove rekordne vrednosti. Najdražjih 25 avtomobilov, prodanih na dražbah po svetu, je skupaj vrednih vrtoglavih 195 milijonov evrov, a med njimi je izstopal le en. Ferrarija 250 GTO so prodali za rekordnih 41,5 milijona evrov, s tem je postal najdražji avtomobil na svetu.

Novi najdražji avtomobil, prodan na dražbi, je postal stari znanec - ferrari 250 GTO. Foto: RM Sotheby's, Bonhams in Gooding & Co

Vrhunec leta je bila dražba na Festivalu hitrosti v Goodwoodu

V letu 2018 je bilo veliko povpraševanja za aston martini, ki so jih prodajali za gromozanske vsote. Foto: RM Sotheby's, Bonhams in Gooding & Co V letošnjem letu se je zvrstilo kar nekaj odmevnih dražb, a oči svetovne javnosti so bile uprte v nekaj ekskluzivnih avtomobilov. Med njimi je izstopal aston martin DB4GT, ki sta ga vozila Stirling Moss in Jim Clart ter nosi unikatno registrsko tablico 2VEV. Novega lastnika so iskali prek dražbene hiše Bonhams na Festivalu hitrosti v Goodwoodu. Ta neverjeten kos avtomobilske zgodovine je bil v lasti enega lastnika 47 let in je bil takrat kupljen za 3.600 funtov. V Angliji so ga prodali za rekordnih 11,1 milijona evrov in postal je najdražji britanski avtomobil, prodan na evropskih dražbah.

Na isti dražbi so prodali še en izjemen avtomobil. Beemveja 507, ki ga je dobil v dar John Surtees za osvojitev naslova svetovnega prvaka v motociklizmu, so prodali za 4,3 milijona evrov. S tem je postal najdražji BMW, prodan na katerikoli dražbi. Novega lastnika je tam našel tudi aston martin DB5. Avtomobil iz Bondovega filma Zlato oko se je prodal za 2,1 milijona evrov. Vrhunsko bero avtomobilov je na dražbi na Festivalu hitrosti sklenila lepotica alfa romeo tipo B grand prix monoposto iz leta 1932. Prodali so jo za pet milijonov evrov.

Od milijonov se zvrti

V letošnjem letu so nove lastnike našli še številni drugi klasiki. Beemveja 507, ki si ga je lastil oblikovalec grof Albrecht Graf von Goertz, so prodali za 2,6 milijona evrov. V Arizoni so prodali porscheja 550A spyderja iz leta 1958 za 5,6 milijona evrov, ferrarija 365 GTS/4 spiderja iz leta 1972 za 2,9 milijona evrov. Za mercedes-benza 540K iz leta 1937 in alfo romeo 6C 2550 competizione iz leta 1948 pa je bilo treba pripraviti 3,9 milijona evrov.

Novega lastnika je prek hiše Bonhamsa našel tudi dirkalnik mclaren MP4/8A iz leta 1993, ki ga je vozil Ayrton Senna na svoji zadnji veliki nagradi Monaka. Zanj je novi lastnik odštel 4,1 milijona evrov.

Skupno so pri Bonhamsu v lanskem letu postavili 18 svetovnih rekordov. Še pet so jih postavili v svetu motociklizma.

Italijansko prevlado je končala znamka Porsche z dvema modeloma med 12 najdražjimi avti v letu 2018. Foto: RM Sotheby's, Bonhams in Gooding & Co

Ferrari je še vedno kralj svetovnih dražb

Izdelali so le dva avtomobila, enega so lani prodali za rekordnih 18,8 milijona evrov. Foto: RM Sotheby's, Bonhams in Gooding & Co Gooding and Co so na dražbah v Pebble Beachu in Scottsdalu v ZDA prodali kar nekaj primerkov bugattijev, porschejev, maseratijev in ferrarijev, ocenjenih s petimi zvezdicami. Čeprav so enega izmed njih, 275 GTB speciale, iz leta 1965 prodali za 7,1 milijona, pa je našo pozornost dobil posebni ferrari 500 mondial iz leta 1955.

Mladi pomorski častnik Robert Phillips ga je kupil za dve tretjini svoje letne plače in ga leta 1960 rešil pred propadom. Obnavljal ga je naslednjih 58 let in se v zgodovino zapisal kot lastnik, ki si je najdlje lastil kateregakoli dirkalnega ferrarija. Na dogodku v Pebble Beachu so avtomobil letos prodali za 4,2 milijona evrov.

Na dražbi pa je večino evropskih klasikov popolnoma zasenčil Američan. Duesenberg SSJ iz leta 1935 je le eden izmed dveh izdelanih avtomobilov. Vozila ga je hollywoodska legenda Gary Cooper, na dražbi so ga prodali za kar dvakrat več, kot so to sprva napovedovali. Kladivo je padlo ob ceni 18,8 milijona evrov.

V Montereyu so skupaj prodali za 140 milijonov evrov avtomobilov

RM Sotheby's se je ogrel v Montereyu, kjer so prodali kar nekaj čudovitih primerkov. Vse je zasenčil ferrari 250 GTO iz leta 1962, ki se je prodal za neverjetnih 41,5 milijona evrov. To je skoraj deset milijonov evrov več, kot so takrat iztržili za najdražjega 250 GTO, in neuradno kar 20 milijonov manj, kot se je po nepreverjenih informacijah zasebno prodal drugi 250 GTO.

Povpraševanje po aston martinih je bilo celo leto izjemno veliko. DP215 so prodali za 18 milijonov evrov. Gre za drugi najdražji britanski avto v zgodovini. Pred njim je le aston martin DBR1, ki je leta 2017 lastnika zamenjal za 19,5 milijona evrov.

Med druge zvezde leta spada ferrari 290 MM iz leta 1956. Vozili so ga Fangio, Moss in Gurney, na dražbi pa je novi lastnik zanj plačal 19,2 milijona evrov. Forda GT, ki je bil leta 1966 tretji na dirki v Le Mansu, pa so prodali za 8,2 milijona evrov.