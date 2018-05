Razvijal ga je Slovenec: Potep v legendi BMW #video

Kratek vpogled v zgodovino

Preden se z menoj zapeljete po idiličnih švicarskih cestah in odpravite na pot čez številne prelaze, ki so nas čakali na poti se vam dolžan na kratko opisati zgodovino avtomobila. Ker gre za enega najpomembnejših avtomobilov znamke, saj je kot prvi nosil oznako M ter je plod italijansko-nemškega sodelovanja je potrebno pogledati štirideset let nazaj. Oziroma zgodba se je pričela pisati že prej, ko je BMW podpisal pogodbo za izdelavo novega superšportnika z italijanskim Lamborghinijem.

Turbolentni časi so bili krivi, da je Lamborghini bankrotiral še preden so uspeli izdelati avtomobil. Nemci so posledično pogodbo prekinili 20. aprila 1978 in zagnali plan B. Še vedno so zaupali Italijanom in podjetju Marchese predali izdelavo ogrodja, podjetju TIR izdelavo karoserije iz steklenih vlaken, Ital Design pa je oba kosa združil ter na koncu namestil še potniško kabino. Skoraj končani izdelek so poslali v Baur v Stuttgartu, kjer so namestili še motor in menjalnik. Sestavljen avtomobilk so s Stuttgarta poslali avtomobil na zadnjo postajo, oddelek M, kjer so preizkusili ter nastavili vse najmanjše podrobnosti.

Vsakega so izdelali ročno, delo pa so zaključili leta 1981, ko se je številka ustavila na 453 primerkih (med njimi je tudi 35-40 dirkalnikov serije Procar).

Dvomi se razblinijo ob dvigu pokrova motorja

Barvita vožnja po gorskih idiličnih cestah Italije, Švice, Avstrije in Nemčije z avtomobilom v obliki klina ni le poživitev vsakodnevne rutine, temveč nariše nasmeh in dobro voljo vsem udeležencem v prometu. Še tako zasanjan pogled mimoidočih se dvigne, v očeh se zaiskri naval navdušenja, nagrada vozniku pa je ponosen dvig palca na iztegnjeni roki. A kljub svojemu nemškemu poreklu, zna tale Nemec govoriti italijansko, zato ni presenečenje, da ga marsikdo sprva zna primerjati s Ferrarijem.

Glede na zunanji videz pričakovana gesta, še posebej, če vzamemo v zakup, da je isto desetletje oblikovalske smernice začrtal koncept lancia stratos zero, ki smo si ga ogledali na letošnjem dogodku Concorso d’Eleganza Villa d’Este. Še več, oba avtomobila so oblikovali pri italijanskemu mojstru Giugaru. Dvig pokrova motorja, kjer so namesto šip nameščene široke žaluzije, ki skrbijo za dodatno hlajenje sredinsko postavljenega šestvaljnika. In ravno ta pogled na to šestvaljno mojstrovinom, vrsti atmosferski agregat s kodnim imenom M88 z vgraviranim napisom BMW Motorsport ubije vsak dvom komu pripada.

Istočasno je unikaten njegov karakter med vožnjo. Potreben je le trenutek, da pokaže svoj izvor. Po nekaj pospeševanjih in pretikanjih 5-stopenjskega menjalnika proizvajalca Getrag (več o njem kasneje) zapoje s polnimi pljuči, 24-ventilov in zvok iz dvojne izpušne cevi pa razblini vse dvome. Med pisanjem tega stavka, sedim za pisalno mizo v hotelu. Odprta imam balkonska vrata in spodaj drugim za drugim prihajajo vse klasike, ki smo jih vozili na našem epskem popotovanju. Kljub temu, da imajo 3.0 CS, 3.0 CSL in M1 generalno gledano enako osnovo vrstnega šestvaljnika zlahka slišim prihod supešportnega M1. Edinstven zvok motorja, takšen, ki si ga avtomobil takšnega kova vsekakor zasluži in se kar močno razlikuje od podobno gnanih italijanskih športnikov.

Vožnja je glasna, naporna, presenetljivo udobna, a uživaška na vsakem metru. Superšportnik po meri avtomobilskih muz. Foto: Gašper Pirman

Za razvoj M1 skrbel tudi Slovenec



Slovenec Drago Božič se je konec sedemdesetih let prejšnjega stoletja kot mladi inženir zaposlil v BMW Motorsportu v Münchnu in tam pomagal pri razvoju znamenitega BMW M1. Pri prvem BMW s sredinsko postavljenim motorjem je sodeloval pri razvoju podvozja.



Božič, ki se je v pozni jeseni leta 1977 odzval na razpis BMW Motorsporta. Iskali so nove inženirje. Na razpis se jih je prijavilo več sto, med drugimi pa so izbrali tudi Slovenca. Božič se je pošalil, da je bil takrat verjetno zadovoljen z nižjo plačo kot drugi. V BMW Motorsportu je delal od začetka januarja leta 1978 do konca januarja leta 1980.



"Takrat je v razvoju delalo malo ljudi. V našem oddelku, kjer smo se največ ukvarjali s podvozji, kakor pa tudi z ostalimi področji, kot so pedali, kletka, sedež in podobno. Poleg šefa nas je delalo še osem. Trije so delali v testiranju, med njimi tudi zdaj nekdanji direktor Audi Quattro Werner Frowein, še pet pa v konstrukciji. Med temi sta bila dva Nemca in po en Avstrijec, Anglež in jaz. Največ sem delal na vzmeteh, blažilcih, stabilizatorjih in podobno. Vodja razvoja je bil Martin Braugart, ki pa je bil tudi solastnik proizvajalca platišč BBS,’’ je lansko leto ob našem intervjuju povedal Drago Božič.

Glasno in naporno – tako kot mora biti

Morda mi zna kdo od vas, bralcev, zameriti ali očitati takšno naklonjenost ali celo pretiravanje avtomobilu, ki je bil v svojem času pravi mali polom. Že od začetkov mu ni kazalo dobro, kasneje pa je bil vse prej kot vzorčni primer finančne in prodajne uspešnosti, še več, zaradi strašne nezanesljivosti predelanega motorja v dirkalni seriji Procar se ni izkazal niti tam kjer bi se moral. A M1 je bil ob koncu osemdesetih let, torej štiridesel let nazaj pred svojim časom. Ravno zato je postal legenda. Ne le znamke, temveč enakovreden član vsem superšportnikom iz prejšnjega stoletja.

Pretiravanje imajo superšportniki zapisano v svojo DNA. Ne stavijo le na unikatnost in ceno, temveč v ospredje potiskajo izkušnjo, strah, veselje, zadovoljstvo, spoštovanje in romantiko. Zato je deljenje mojih izušenj za koga lahko pretiravanje ali nepotrebno hvalisanje, toda to je del šablone, ki jo s seboj prinesejo superšportniki. Naj si bo zgodba taka, kot jo nekdo sanja več desetletij ali popolno razočaranje, vsak jo bo opisal čustveno in pri tem najverjetneje do neke mere tudi pretiraval. Ni sredinske poti, tako kot jo ni pri M1.

3,5-litrski vrstni šestvaljnik z 24 ventili, dvema gredema in mehanskim vbrizgavanjem goriva kugelfisher ustvari veliko toplote, ki se ob daljšem priganjanju prenaša v potniško kabino. To ni stroj za vsakogar. Foto: Gašper Pirman

Bavarski volk ima v sebi nekaj italijanske krvi, a domače srce. Z dvignjenimi lučmi ali ne, je prava paša za oči in ušesa. Foto: Gašper Pirman

Številke nimajo veljave, šteje le le to kako jih spravi na cesto

Danes 270 ‘’konjev’’ ni veliko, a v poznih sedemdesetih je bila zgodba drugačna. Kljub za tisti čas impresivnim številkam, slednje še vedno niso imeli pomembnejšega pomena za avtomobil. Važna so čustva, nadzor, vozne lastnosti, uporabnost in karakter. Vse to je neizmerljivo in na tem področju je bil M1 korak pred vsemi. Po nekaj hitro odpeljanih kilometrih se izoliraš od zunanjega sveta, spleteš nit zaupanja med volanom, stopalko za plin, karoserijo. Z vsakim kilometrom spoznavaš, da je uglajen, nikakor ne neudoben. Kljub sedenju le nekaj centimetrov nad tlemi je presenetljivo udoben. Hitreje kot ga voziš, bolje se obnaša, sukanje volanskega obroča pa potrebuje precej moči.

Kot najbolj zvesti vojak sledi ukazom generala za volanom. Zadek je vse prej kot nemiren, presenetljivo sledi sprednjemu delu in potrebno je veliko truda da zdrsne. Ko zdrsne, zaradi zapore diferenciala ga vztrajno vleče naprej, pa mora biti voznik to sposoben izpeljati. Sam sem nekajkrat prav lepo zadrsel, pri tem neizmero užival, M1 pa me je za nagrado počastil z mirnostjo in ubogljivostjo. Kljub temu gre še vedno za razrjarjeno raketo, ki je bila pred štiridesetimi leti znanstveni dosežek brez primere. Še danes je čudodelsko vrhunski, na cesti se počuti kot riba v vodi. Hitreje kot ga voziš, bolje se počuti. Celoten paket pa deluje tako dobro kot švicarska ura. In to kljub okrogli obletnici, štiridesetim letom.

Pot, ki smo jo prevozili z BMW M1, BMW 3.0 CS, BMW 3.0 CSL in BMW 2500.

Motor je le nekaj centimetrov za sedežem

Ko zdrsneš v voznikov sedež potrebuješ nekaj trenutkov, da se splete vez med človekom in strojem. Prostora ni na pretek. Sedež bi se lahko pomaknil za kakšen dodaten centimeter naprej, volanski obroč ni nastavljiv po višini, le globini. Preglednost naprej in vstran dobra, nazaj, tipično obupna. A to so malenkosti. Ob prvem vžigu motorja vstopiš v svoj svet. Povezava je vpostavljena. Avantura čaka.

Menjalnik proizvajalca Getrag ima kot po pravilu prvo prestavo levo spodaj, dirkači so večino časa uporabljali drugo in tretjo, zato sta slednji v isti liniji. Vibracije ob vožnji se prenašajo preko hrbta, saj je motor le nekaj centimetrov za sedežem. Vmes je le debela požarna stena in na vrhu steklo. Ob nekaj deset kilometrov dolgem preganjanju na skoraj 2.400 metrov visok prelaz Fluellapass pri Davosu se temperatura v notranjosti dvigne za kar nekaj stopinj. Steklo zgoraj postane tako vroče, da se ga ne moremo dotakniti, a globok zvok, ki prihaja od zadaj, motor, ki se z veseljem vrti vse tja čez sedem tisoč obratov in vozne lastnosti, ki so eno z voznikom enostavno odtehtajo vse tegobe.

