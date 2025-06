Gospodarska rast v območju evra je bila v letošnjem prvem četrtletju višja od prvih dveh ocen. Obseg bruto domačega proizvoda (BDP) se je na četrtletni ravni povečal za 0,6 odstotka, so sporočili iz evropskega statističnega urada Eurostat, potem ko so najprej poročali o 0,4- oz. 0,3-odstotni rasti. V Sloveniji se je BDP skrčil za 0,8 odstotka.

Eurostat je v prvi oceni, objavljeni 30. aprila, poročal o 0,4-odstotni gospodarski rast 20 držav, ki si delijo enotno valuto. V drugi oceni, objavljeni 15. maja, je oceno rasti znižal na 0,3 odstotka, v današnji tretji pa jo je izboljšal na 0,6 odstotka.

Popravil je tudi oceno rasti za celotno EU. Tudi ta je glede na današnjo objavo beležila 0,6-odstotno rast BDP, potem ko so evropski statistiki v prvih dveh ocenah poročali o 0,3-odstotni rasti.

V zadnjem lanskem četrtletju se je BDP v območju z evrom okrepil za 0,3 odstotka, v EU pa za 0,4 odstotka.

Slovenija med najslabšimi v evroobmočju

Med državami z evrom je bil največji skok BDP zabeležen na Irskem (+9,7 odstotka), Malti (+2,1 odstotka) in Cipru (+1,3 odstotka). Najslabše rezultate so dosegli Luksemburg (–1,0 odstotka), Slovenija (–0,8 odstotka) ter Danska in Portugalska (obe –0,5 odstotka).

V medletni primerjavi se je sezonsko prilagojeni BDP območja z evrom okrepil za 1,5 odstotka, v EU pa za 1,6 odstotka. Tudi to je več od prejšnje ocene, ki je govorila o 1,2- oz. 1,4-odstotni rasti.

Eurostat je nekoliko popravil tudi podatke o trgu dela. Število zaposlenih v območju evra je bilo v začetku leta 2025 za 0,2 odstotka višje kot v zadnjem četrtletju lani, v EU pa je ostalo nespremenjeno. Na letni ravni se je zaposlenost povečala za 0,7 odstotka oz. 0,4 odstotka.