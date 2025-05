Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) je še malenkost poslabšala napoved letošnje rasti obsega slovenskega BDP. Če je februarja napoved oklestila za 0,6 odstotne točke in napovedovala 2,0-odstotno rast, zdaj pričakuje 1,9-odstotno krepitev gospodarske dejavnosti. Rahlo je poslabšala tudi napoved za 2026, ki je po novem pri 2,3 odstotka.

Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) je danes v uvodu v letno zasedanje sveta guvernerjev, ki poteka v Londonu in se ga bo udeležil tudi slovenski finančni minister Klemen Boštjančič, objavila novo poročilo o gospodarskih obetih za države, kjer deluje. Poročilo zajema regijo od srednje in vzhodne Evrope do Bližnjega vzhoda in osrednje Azije. Napovedi kažejo na previden optimizem, a z vidno prisotnimi tveganji.

Znižanje gospodarske napovedi za regijo zaradi globalne negotovosti

EBRD za letos napoveduje 3,0-odstotno rast BDP za celotno regijo, kar je 0,2 odstotne točke manj kot v februarski napovedi. Gre za drugo zaporedno znižanje pričakovanj, saj je banka že februarja napoved znižala glede na lansko jesen. Kljub temu naj bi bila rast višja od povprečne rasti v preteklih dveh letih, ki je znašala 2,8 odstotka.

Ameriška trgovinska politika vpliva na gospodarsko negotovost

EBRD znižanje napovedi pripisuje predvsem negotovostim v globalnem gospodarstvu, ki jih povzroča trgovinska politika ZDA pod predsednikom Donaldom Trumpom. Povečana tveganja izhajajo iz trgovinskih napetosti in uvedenih carin, kar zavira zunanjo trgovinsko aktivnost. To vpliva predvsem na izvozno usmerjene države v regiji.

Napovedi za prihodnje leto stabilne, a z opozorilom glede geopolitike

Za leto 2025 EBRD napoveduje rast BDP v višini 3,4 odstotka, kar ostaja enako kot v februarski oceni. Tudi to napoved spremljajo visoka negotovost in geopolitična tveganja, zlasti v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. Analitiki opozarjajo, da se lahko razmere hitro spremenijo glede na globalne politične dogodke.

Poslabšanje gospodarskih obetov tudi za Slovenijo

EBRD je nekoliko poslabšala tudi napovedi za Slovenijo. Za leto 2025 napoveduje 1,9-odstotno rast BDP, kar je sicer boljši rezultat kot leta 2024, ko je bila rast ocenjena na 1,6 odstotka. Nova napoved je za 0,1 odstotne točke nižja kot februarska.

Napovedi za leto 2026 ostajajo zmerno optimistične

Za leto 2026 EBRD Sloveniji napoveduje 2,3-odstotno rast, kar je prav tako rahlo nižje od predhodnih napovedi. Napovedi so sicer skladne s pričakovanji domačih in mednarodnih analitikov. Rast naj bi bila podprta predvsem z javnimi investicijami in večjim povpraševanjem znotraj EU.

Slovenija izpostavljena globalnim tveganjem in ameriškemu protekcionizmu

Kot odprto in izvozno usmerjeno gospodarstvo je Slovenija zelo občutljiva na spremembe v zunanjetrgovinskem okolju. Trgovinske napetosti med ZDA in drugimi svetovnimi akterji lahko pomembno vplivajo na slovensko gospodarsko rast. Farmacevtski sektor, ki ga vodita Sandoz in Novartis, bi bil še posebej ranljiv ob uvedbi ameriških carin.

Javni investicijski zagon kot ključen dejavnik rasti

Čeprav globalna tveganja predstavljajo nevarnost za upočasnitev gospodarske aktivnosti, pa EBRD izpostavlja pozitivno vlogo okrevanja javnih investicij. V naslednjih letih naj bi ravno investicije spodbudile rast, predvsem v kombinaciji z večjim povpraševanjem iz ključnih evropskih trgovinskih partneric.