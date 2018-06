Tri avtomobilske klasike, ki so najbolj navdušile #foto

Tokratni del Concorso d'Eleganza Villa d'Este so zaznamovale številne klasike, ki so vsaka na svoj način prispevale k temu mondenemu dogodku v severni Italiji. Med petdesetimi redkimi in preprosto čudovitimi razstavljenimi avtomobili smo izbrali tri naše favorite in na koncu je naš glas v glasovanju za pokal Coppa d’Oro Villa d’Este prejel bugatti 59 iz leta 1934.

Galerija: zvezde Concorso d'Eleganza Villa d'Este

Ob Comskem jezeru, kjer se vsako leto predstavijo najlepši in najdražji starodobniki, je v idilični okolici Villa d'Este mogoče videti prav vse - od avtomobilov, ki so krojili avtomobilski sveti, konceptov, ki ga še bodo, slavnih igralcev in pevk iz Hollywooda do preprostih mehanikov, ki jim pri poznavanju avtomobilov ni para.

Imeli smo tri favorite, a naš glas lahko dobi le en

Coppa d’Oro Villa d’Este oziroma "zlati kovanec" je najpomembnejša nagrada dogodka, ki je tokrat pripadla enemu najlepših avtomobilov v zgodovini. Da je alfa romeo 33/2 stradale eden glavnih favoritov za zmago, je kazala že gneča na dogodku, saj je bilo praktično nemogoče priti čisto ob avtomobil.

A naš glas ni odšel k rdeči lepotici, moramo pa priznati, da je bila med tremi favoriti. Da gre za resnično poseben avtomobil, smo ugotovili ob pogovoru z lastnikom Albertom Spiessom. Ta 33/2 stradale, muza avtomobilskega sveta, je bila kljub dirkaškim koreninam zamišljena kot prestižni superšportnik. Italijani so javnost osupnili s potezo - na pogon superšportnika so postaviti čudovito zunanjo lupino, ki jo obdaja večinoma steklo. Avtomobil nima klimatske naprave, najzanimivejši pa je podatek, da niti pri Alfi ne vedo, koliko avtomobilov so naredili. Številka se giblje med 15 in 18 avtomobili.

Foto: Gašper Pirman

Številni obiskovalci so se gnetli ob rdeči lepotici, ki je v popolnoma originalnem, neobnovljenem stanju. Tudi zato ima na sprednjem pokrovu dve majhni praski, a to le poudari njeno originalnost. O bogati zgodovini 33 stradale, ki je letos tekmovala na Concorso d'Eleganza, priča zanimiv podatek, da ima sedeže iz blaga. Nič nenavadnega, bi lahko rekli, a takšne sedeže si je zamislil človek, ki je stradale narisal. Šlo je za osebni avtomobil Franca Scaglioneja, ki je že takrat veljal za enega izmed najbolj nadarjenih italijanskih oblikovalcev. Na začetku kariere je delal za Bertone, kasneje pa je deloval kot samostojni oblikovalec.

Dirkalni bugatti ali futuristična lancia?

Glavni dvoboj za naš glas je potekal med futuristično lancio stratos zero in bugattijem 59, zadnjim Bugattijevim dirkalnikom tiste dobe. Na koncu smo glas podelili modri puščici. Avtomobil je v lasti Marca Newsona, britanskega oblikovalca, ki je oblikoval Applovo pametno uro in znameniti sedeže Lockheed Lounge. A zakaj nas je ta klasika prepričala, da smo glas podelili njej namesto konceptu, ki je nekaj desetletij močno vplival na oblikovne smernice avtomobilov?

Lancia stratos zero je koncept iz 70. let, ki je kriv za oblikovni preporod avtomobilov. Navdih so pri konceptu črpali lamborghini countach, BMW M1, lancia stratos in številni drugi avtomobili. Foto: Gašper Pirman

Dirkalni 59 je eden izmed osmih, ki so jih naredili pri Bugattiju. Razstavljeni primerek je letnik 1934 in ima tako kot celotna serija za liter večjo prostornino motorja. 3,3-litrski vrstni osemvaljnik ustvari 250 ''konjev'', a bolj kot sam motor so pomembne številne podrobnosti, ki so spremenile dirkalni svet. Ne, type 59 ni bil zmagovalni bugatti. V svoji kratki dirkalni karieri je zmagal le na eni pomembni dirki, leta 1934 na Veliki nagradi Belgije, a tudi to je bil le splet srečnih okoliščin. Mercedes-Benz ni smel vstopiti v Belgijo, dve vodilni alfi pa sta se med seboj zaleteli in odstopili, zato je skozi cilj kot zmagovalec zapeljal bugatti 59. Zaton dirkalne zgodovine Bugattija je bil jasen že vsem, a ravno ta avtomobil je prinesel ogromno novih, majhnih in domiselnih novosti.

Galerija: Bugatti type 59 letnik 1934

Rahlo nižji, lažji in s čudovitimi platišči

Pri bugattiju nas je povsem očaralo inženirsko znanje, ki z malenkostnimi spremembami riše večjo sliko. Zaradi zvijanja šasije je karoserija na šasijo privita prek veliko majhnih vijakov. Ker so se zaradi gromozanskih sil in tresenja vijaki začeli odvijati, so jih pri bugattiju med seboj povezali s tanko žico in s tem preprečili odvijanje med dirko.

Še bolj navdušuje pogled na pokrovčke na rezervoarju goriva. Prvič v zgodovini jih ni bilo treba vijačiti, temveč se jih odpre s preprostim pritiskom na stikalo, zapre pa se jih še hitreje, s pritiskom vratc navzdol. Ne le da so s tem prihranili čas med dirko, na hladilnik so vgradili dve točilni odprtini in s tem še pospešili čas točenja tekočin oziroma pri točenju prek ene odprtine omogočili hitrejši pretok zraka. Posledično so na dirki prihranili nekaj dragocenih sekund. Ettore Bugatti je vse patentiral in sredi 30. let pomembno spremenil svet dirkanja, rešitve, ki jih je patentiral takrat, uporabljajo še danes.

Bugatti type 59 se lahko pohvali z enimi od najlepših platišč. Foto: Gašper Pirman

Poleg modela atlantic je type 59 edini bugatti z zakovičenimi deli karoserije. Foto: Gašper Pirman

Če so morali prej pokrovčke vijačiti in na dirkah izgubljati čas, je avtomobilski virtuoz in inovator Ettore Bugatti storil nekaj povsem novega ter za vedno spremenil svet dirkanja. Foto: Gašper Pirman

Za manjšo maso so v šasijo izvrtali luknje, poseben nihajni mehanizem za prestavljanje prestav je pravzaprav znanstvena fantastika in po višini nastavljivo vzmetenje je bilo močno pred časom dirkalnikov iz tistega časa.

Eden izmed vizualno čudovitih detajlov so platišča. Bugatti je vse do tedaj uporabljal aluminijasta platišča, tokrat pa prvič uporabil mrežasta platišča, ki so prava paša za oči. Edinstven detajl za type 59. Poleg atlantica je to edini Bugattijev model, ki ima karoserijske dele med seboj zakovičene. Avtomobil je sestavljen kot ura, Ettore pa se je spet izkazal kot eden največjih vizionarjev v zgodovini avtomobilizma. Če vizualno privlačnost združimo z inovativnimi rešitvami, odlično mehaniko in brezčasno eleganco, je težko najti boljši dokaz avtomobilske popolnosti.