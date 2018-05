Dva milijona Nemcev v tožbo proti Volkswagnu?

Foto: Reuters

Pravniki: Slovenec vrne avto, Volkswagen nakupno ceno

Čas za tožbo le še do konca leta

V Nemčiji so sprejeli osnutek zakona, ki bi državljanom v prihodnje olajšal podobne skupinske tožbe. Podobno kot v Sloveniji imajo tudi Nemci le še do konca letošnjega leta čas, da vložijo pritožbe proti Volkswagnu in zahtevajo odškodnino za uporabo spornih dizelskih motorjev. Medtem ko je moral Volkswagen v ZDA za odškodnine ali odkupe vozil nameniti milijarde evrov, v Evropi takih odškodnin zaradi nekoliko drugačne zakonodaje praktično ni.

Nemška pravosodna ministrica Katarina Barley je ocenila, da bi lahko od spremembe zakonodaje imelo korist okrog dva milijona Nemcev.

Volkswagen samozavestno

Pri Volkswagnu so se že odzvali. Zapisali so, da sprejeti osnutek zakona ne spreminja dejstva, da so zahtevki proti njim v Nemčiji neupravičeni in da bo večina pritožb zavrnjenih.