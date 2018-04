Tisoči Slovencev tožijo Volkswagen, so lahko uspešni?

Zveza potrošnikov Slovenije bo danes predstavila podrobnosti skupinske tožbe proti nemškemu Volkswagnu. Do zdaj so v Sloveniji zbrali več kot 6.200 prijav.

8. septembra 2015 je ameriška agencija za okolje EPA objavila, da je Volkswagen priznal vgradnjo in uporabo opreme za prilagajanje vrednosti izpustov (defeat device) v avtomobilih z dizelskim motorjem, da bi na ta način ustrezali zakonsko določenim vrednostim v ZDA. Takšna oprema namreč zazna uradni testni cikel, ki je precej drugačen od običajne vožnje, in zato motor med testom preklopi na poseben režim delovanja, med katerim so količine izpustov ustrezno nižje. Med običajno vožnjo so ti avtomobili zato v zrak izpustili tudi do 40-krat več dušikovih oksidov (NOx) kot v laboratoriju. Foto: Reuters

Volkswagen bo moral v ZDA odkupiti okrog 500 tisoč vozil s spornim motorjem, v Evropi pa je zakonodaja nekoliko drugačna in Nemci odškodnin svojim kupcem ne nudijo. Foto: Reuters Tožba iz Slovenije neposredno v Wolfsburg

Podrobnosti o skupinski tožbi bo Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) predstavila na novinarski konferenci v ponedeljek v Ljubljani. Na njej bodo med drugim sodelovali partner v odvetniški pisarni Hausfeld iz Berlina Christopher Rother, direktor Financialright iz Hamburga Sven Bode, Dajana Janjatović Savić iz odvetniške družbe Kavčič, Bračun in partnerji ter predsednica ZPS Breda Kutin.

"Če bo sodišče oškodovanim potrošnikom prisodilo odškodnino ali bo prišlo do (sodne ali izvensodne) poravnave s VW, bomo potrošnikom nakazali najmanj 65 % zneska prisojene ali s poravnavo dogovorjene odškodnine. S preostankom bomo plačali stroške kampanje, odvetnike in stroške sodišč. Kupcem ne bo treba plačati nobenih drugih pristojbin, prav tako ni nobenih drugih stroškov," obljubljajo pri ZPS.

ZPS je kampanjo zagnala sredi septembra lani in prijave zbirala do januarja. Lastniki avtomobilov so morali prijavi predložiti dokumentacijo, ki dokazuje, da so ali pa so bili lastniki avtomobilov z dizelskimi motorji z vgrajeno programsko opremo za zavajanje na testih izpustov v času do 18. septembra 2015, ko je izbruhnila afera. ZPS je v začetku januarja pojasnila, da so zbrali 6.200 prijav, nato je stekla faza preverjanja dokumentacije za vložitev tožbe.