Dieselgate: VW v Nemčiji toži 372.000 lastnikov dizlov

Lastnike dizelskih vozil je k skupinski tožbi spodbudila zveza nemških potrošniških organizacij VZBZ. Zveza je tožbo vložila 1. novembra, od tedaj se ji je pridružilo več sto tisoč ljudi.

Čeprav je k skupinski tožbi možno pristopiti do zadnjega dne pred prvim zaslišanjem, ki je predvideno v letošnjem letu, so v VZBZ potrošnike pozivali, naj to storijo do konca leta 2018, da bi se izognili morebitnemu zastaranju primera.

VW je jeseni 2015 priznal, da je 11 milijonov dizelskih avtomobilov po svetu opremil z goljufivo programsko opremo, ki je zagotovila, da so bili izpusti škodljivih plinov v avtomobilskem izpuhu na uradnih testih nižji od dejanskih na cesti.

Od nove zakonodaje bi lahko imelo koristi okoli dva milijonov lastnikov avtomobilov

Potem ko je afera prišla v javnost, so nemške oblasti z novo zakonodajo novembra lani omogočile skupinsko tožbo. Nemška ministrica za pravosodje Katarina Barley je tedaj ocenila, da bi od nove zakonodaje lahko imelo koristi približno dva milijona lastnikov Volkswagnovih avtomobilov.

S tožbo želijo sicer lastniki vozil dobiti odškodnino. Če jim bo sodišče prikimalo, bi lahko sledila poplava podobnih odškodninskih zahtevkov.

Afera jih je doslej stala že 28 milijard evrov

V VW vztrajajo, da so zahteve potrošnikov neutemeljene. Doslej jih je afera stala še več kot 28 milijard evrov. Z največjimi tegobami se VW sooča v ZDA, kjer je moral proizvajalec odkupiti skoraj pol milijona vozil ter plačati do 10.000 dolarjev odškodnine na vozilo.

V Nemčiji je VW doslej za globe odštel 1,8 milijarde evrov. Pri proizvajalcu upajo, da bodo nemške potrošnike zadovoljili z nadgradnjami programske opreme spornih vozil ter popusti pri menjavi starejših vozil za nove.