Iskanje pravega dizelskega "miksa", glavni izziv leta 2019?

Carlos Tavares je francoski koncern PSA Peugeot Citroen prevzel z jasno misijo poslovnega prestrukturiranja, del poslovne rasti pa je bil tudi lanski nakup Opla. Tavaresove metode so jasne in očitno učinkovite. Opel je začel poslovati pozitivno, PSA kljub številnim konceptom v razvoj vlaga manj denarja kot tekmeci in zna ta denar očitno bolje izkoristiti. Izziv ostaja prodor na Kitajskem in elektrifikacija flote do leta 2030, ko čakajo avtomobilske proizvajalce številni izzivi za zniževanje izpustov CO2.

Izpusti CO2 so se letos še povečali

Uradni načrt Evropske unije med leti 2020 in 2030 predvideva 37,5-odstotno znižanje izpustov CO2. To velja za povprečno floto vsakega avtomobilskega proizvajalca. Kdor ne bo dosegal ciljev (tudi vmesnih), bo moral plačati kazni. Na dvig izpustov CO2 sicer vplivajo tako prodaja novih osebnih avtomobilov (že leta 2017 je prodaja bencinskih motorjev v EU presegla dizle), prav tako pa tudi letošnji prehod na merilni postopek WLTP. Ta prinaša bolj realne podatke in zato pri uradnih številkah tudi višjo porabo goriva in izpusta CO2. Posledično se je zaradi WLTP povečal izpust CO2 vseh proizvajalcev.

Omejitve uporabe dizelskih avtomobilov močno vplivajo na prodajo tovrstnih novih vozil v Evropi. Foto: Reuters

Izziv leta 2019 – koliko dizlov prodati?

»Imamo korporativni odbor za CO2 in mesečna srečanja. To področje spremljamo zelo natančno. Eden glavnih izzivov bo doseči pravi 'miks' dizlov za leto 2020. Dizelski motor je še vedno najbolj učinkovito orodje za zniževanje izpustov. Z njim kupci prevozijo veliko kilometrov in je iz vidika CO2 zelo učinkovit,« je v intervjuju za Autonews Europe povedal Tavares, ki kljub dolgoletnim izkušnjam nima čarobne palice. Po njegovih besedah je danes učinkovit nastop na avtomobilskem trgu zelo zahteven.

»Zaradi vseh napovedi o omejitvi uporabe vozil z dizelskim motorjem, je težko napovedati obseg padca prodaje dizelskih vozil. Tudi če njihova prodaja pade za 10 odstotkov, bomo še lahko izpolnili naše načrte glede izpustov CO2. Na drugi strani pa tudi prodaja povsem električnih vozil ne sme presegati sedem odstotkov. To prodajo moramo še omejiti. Ta vozila sicer znižujejo naš povprečni izpust CO2, a tudi zmanjšujejo dobičkonosnost,« je pojasnil Tavares.