Po poceni dizla v Nemčijo? Cene letos padle za 500 evrov

Nemški avtomobilski trgovci se soočajo s stalnim padanjem vrednosti rabljenih dizelskih avtomobilov. Zanje ponujajo tudi do 50 odstotkov popusta in se želijo vozil z zalog znebiti tudi prek avtomobilskih dražb. Koliko cenejši so dizelski avtomobili v Nemčiji danes v primerjavi z začetkom leta?

Pri nemškem avtomobilskem skladu (DAT) so primerjali cene tri leta rabljenega vozila, ki bi imel od 15 do 20 tisoč prevoženih kilometrov. Januarja bi bil tak avtomobil v povprečju vreden še 53,7 odstotka, do novembra pa je ta preostanek vrednosti padel na 52,1 odstotka nakupne cene.

Foto: Reuters Vrednost rabljenega dizelskega avta letos padla za skoraj 500 evrov

Delež vrednosti je torej padel za 1,6 odstotne točke, pri bencinskih avtomobilih znaša ta padec le 0,9 odstotne točke (z 58 na 57,1 odstotka vrednosti). Pri tem velja poudariti, da so vrednosti rabljenih vozil do marca še naraščale, nato pa je sledil dokaj strm padec.

Če bi torej januarja v Nemčiji kupili rabljen avto, ki bi kot nov stal 30 tisočakov, bi zanj v povprečju odšteli 16.100 evrov, konec novembra pa 15.630. V povprečju je vrednost rabljenega dizelskega avtomobila padla za 470 evrov.

Kaj pa Slovenija?



Po podatkih ministrstva za infrastrukturo so pravne osebe (fizični kupci izvzeti) samo novembra v Sloveniji prvič registrirali skoraj 300 rabljenih avtomobilov z dizelskim motorjem, ki so stari vsaj štiri leta (letnik 2014). Veliko večino teh avtomobilov poganja motor euro 5.

Politični pritiski na omejevanje starejših dizelskih avtomobilov v mestih ima neposreden vpliv na trg avtomobilsko najbolj razvite države v Evropi. Foto: Reuters

V povprečju rabljen dizelski avto prodajajo več kot sto dni

V povprečju ima avtomobilski trgovec v Nemčiji rabljen dizelski avto na zalogi 102 dneva (bencinskega 83 dni). Strošek za avtomobil, ki čaka na zalogi na morebitnega kupca, je narasel na 30 evrov na dan. Trgovca tak avto torej stane dobre tri tisočake, kažejo podatki DAT.

Ti so prek ankete pri trgovcih ugotovili, da jih vse več v račun za nakup novega vozila ne jemlje več rabljenega dizelskega avtomobila, da se vse bolj po kupce obračajo k preprodajalcem avtomobilov iz tujih držav in da so do strank precej radodarni s popusti. Podatki sicer segajo v marec, ko je bilo že težko prodati dizelske motorje z normativi euro 5. Tretjina anketiranih trgovcev je zanje nudila popuste vsaj od deset do 30 odstotkov, okoli tretjina pa celo do 50 odstotkov.

Danes je sicer največ povpraševanja po avtomobilih z dizelskim motorjem standarda euro 6 (37,5 odstotka), delež povpraševanja po dizlih euro 5 pa je padel že na 26 odstotkov in taka vozila predstavljajo še 22 odstotkov trga rabljenih vozil.